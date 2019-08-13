14:07
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Ребенок утонул во время купания на Буковине

      117 Читати новину українською
      На Буковине утонули два человека, в том числе один ребенок
      На Буковине утонули два человека, в том числе один ребенок / Фото из открытых источников

      По меньшей мере два смертельных случая, связанные с отдыхом на воде, случились в Черновицкой области в минувшие выходные. К сожалению, в результате одного из них погиб ребенок.

      По информации ГСЧС, первый случай произошел в городе Вижница на берегу реки Черемош. Здесь отдыхала группа из взрослых и детей. Последние купались и ныряли в горной реке.

      Обратите внимание! Как оказать первую помощь при утоплении

      В один момент взрослые заметили, что один ребенок на протяжении длительного времени не может вынырнуть из-под воды. Следовательно, бросились ему на помощь. Ребенка удалось найти и вытащить на берег еще до приезда медиков и спасателей, но, к сожалению, мальчик не подавал признаков жизни.

      Врачи, со своей стороны, также провели все необходимые реанимационные мероприятия, но их попытки оказались тщетными. Сейчас тело ребенка направили в Черновцы на судебно-медицинскую экспертизу. По ее итогам должны установить окончательную причину смерти.

      Погибшему мальчику – 11 лет. Он является жителем села Синевцы Глыбоцкого района.

      Второй смертельный случай уже произошел 11 августа на местном пруду в селе Ставчаны Кицманского района. Здесь отдыхала компания друзей из села Хлевище, и 42-летний мужчина решил искупаться.

      Его друзья заметили, что он нырял, но потом долгое время не появлялся из-под воды. Следовательно, они начали его поиски. Обнаружили тело мужчины уже без признаков жизни и подняли на берег. Сейчас тело погибшего находится в Кицманской центральной районной больницы, где должны провести судебно-медицинскую экспертизу.

      К сожалению, уже не впервые этим летом дети гибнут во время купания. В частности, в конце июня в Ужгороде во время отдыха в аквапарке захлебнулся водой шестилетний мальчик.

      blog_ava
      Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
      сегодня
      2589
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Жертвы ГСЧС Новости Черновцов
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5 способов теплоизоляции жилья и почему это стоит сделать летом
      сегодня , 13:03 5 способов теплоизоляции жилья и почему это стоит сделать летом
      Яніна Ткачук 945
      Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      сегодня , 12:00 Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      Сергій Фурса 114
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      4074
      "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      сегодня , 10:00 "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      Під обкладинкою 1063
      Чому в інтересах США зберегти Україну
      сегодня , 08:40 Чому в інтересах США зберегти Україну
      Блог Медіа 2334
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук