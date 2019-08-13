Ребенок утонул во время купания на Буковине

По меньшей мере два смертельных случая, связанные с отдыхом на воде, случились в Черновицкой области в минувшие выходные. К сожалению, в результате одного из них погиб ребенок.

По информации ГСЧС, первый случай произошел в городе Вижница на берегу реки Черемош. Здесь отдыхала группа из взрослых и детей. Последние купались и ныряли в горной реке.

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В один момент взрослые заметили, что один ребенок на протяжении длительного времени не может вынырнуть из-под воды. Следовательно, бросились ему на помощь. Ребенка удалось найти и вытащить на берег еще до приезда медиков и спасателей, но, к сожалению, мальчик не подавал признаков жизни.

Врачи, со своей стороны, также провели все необходимые реанимационные мероприятия, но их попытки оказались тщетными. Сейчас тело ребенка направили в Черновцы на судебно-медицинскую экспертизу. По ее итогам должны установить окончательную причину смерти.

Погибшему мальчику – 11 лет. Он является жителем села Синевцы Глыбоцкого района.

Второй смертельный случай уже произошел 11 августа на местном пруду в селе Ставчаны Кицманского района. Здесь отдыхала компания друзей из села Хлевище, и 42-летний мужчина решил искупаться.

Его друзья заметили, что он нырял, но потом долгое время не появлялся из-под воды. Следовательно, они начали его поиски. Обнаружили тело мужчины уже без признаков жизни и подняли на берег. Сейчас тело погибшего находится в Кицманской центральной районной больницы, где должны провести судебно-медицинскую экспертизу.

К сожалению, уже не впервые этим летом дети гибнут во время купания. В частности, в конце июня в Ужгороде во время отдыха в аквапарке захлебнулся водой шестилетний мальчик.