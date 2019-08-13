Дитина втопилася під час купання на Буковині

Щонайменше два смертельних випадки, пов’язані з відпочинком на воді, трапилися у Чернівецькій області минулими вихідними. На жаль, внаслідок одного з них загинула дитина.

За інформацією ДСНС, перший випадок трапився у місті Вижниця на березі річки Черемош. Тут відпочивала група з дорослих і дітей. Останні купалися та пірнали у гірській річці.

Зверніть увагу! Як надати першу допомогу при утопленні

В один момент дорослі помітили, що одна дитина упродовж тривалого часу не можу випірнути з-під води. Відтак, кинулися їй на допомогу. Дитину вдалося знайти та витягти на берег ще до приїзду медиків і рятувальників, але, на жаль, хлопчик не подавав ознак життя.

Лікарі, зі свого боку, також провели усі необхідні реанімаційні заходи, але їхні спроби виявилися марними. Наразі тіло дитини направили до Чернівців на судово-медичну експертизу. За її підсумками мають установити остаточну причину смерті.

Загиблому хлопчику – 11 років. Він є жителем села Синівці Глибоцького району.

Другий смертельний випадок вже стався 11 серпня на місцевому ставку у селі Ставчани Кіцманського району. Тут відпочивала компанія друзів з села Хлівище, і 42-річний чоловік вирішив скупатися.

Його друзі помітили, що він пірнав, але потім тривалий час не з’являвся з-під води. Відтак, вони розпочали його пошуки. Виявили тіло чоловіка вже без ознак життя та підняли на берег. Зараз тіло загиблого перебуває у Кіцманській центральній районній лікарні, де мають провести судово-медичну експертизу.

На жаль, вже не вперше цього літа діти гинуть під час купання. Зокрема, наприкінці червня в Ужгороді під час відпочинку в аквапарку захлинувся водою шестирічний хлопчик.