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      Дитина втопилася під час купання на Буковині

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      На Буковині втопилися дві людини, зокрема одна дитина
      На Буковині втопилися дві людини, зокрема одна дитина / Фото з відкритих джерел

      Щонайменше два смертельних випадки, пов’язані з відпочинком на воді, трапилися у Чернівецькій області минулими вихідними. На жаль, внаслідок одного з них загинула дитина.

      За інформацією ДСНС, перший випадок трапився у місті Вижниця на березі річки Черемош. Тут відпочивала група з дорослих і дітей. Останні купалися та пірнали у гірській річці.

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      В один момент дорослі помітили, що одна дитина упродовж тривалого часу не можу випірнути з-під води. Відтак, кинулися їй на допомогу. Дитину вдалося знайти та витягти на берег ще до приїзду медиків і рятувальників, але, на жаль, хлопчик не подавав ознак життя.

      Лікарі, зі свого боку, також провели усі необхідні реанімаційні заходи, але їхні спроби виявилися марними. Наразі тіло дитини направили до Чернівців на судово-медичну експертизу. За її підсумками мають установити остаточну причину смерті.

      Загиблому хлопчику – 11 років. Він є жителем села Синівці Глибоцького району.

      Другий смертельний випадок вже стався 11 серпня на місцевому ставку у селі Ставчани Кіцманського району. Тут відпочивала компанія друзів з села Хлівище, і 42-річний чоловік вирішив скупатися.

      Його друзі помітили, що він пірнав, але потім тривалий час не з’являвся з-під води. Відтак, вони розпочали його пошуки. Виявили тіло чоловіка вже без ознак життя та підняли на берег. Зараз тіло загиблого перебуває у Кіцманській центральній районній лікарні, де мають провести судово-медичну експертизу.

      На жаль, вже не вперше цього літа діти гинуть під час купання. Зокрема, наприкінці червня в Ужгороді під час відпочинку в аквапарку захлинувся водою шестирічний хлопчик.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Чернівців ДСНС Надзвичайні ситуації Жертви
      Джерело: 24 канал
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