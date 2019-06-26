В Ужгороді 6-річна дитина втопилась в аквапарку

Під час відпочинку в аквапарку захлинувся водою шестирічний хлопчик. Дитину намагались реанімувати, проте врятувати так і не вдалось.

Хлопчик – із села Довге. Очевидно, він приїхав у гості до своєї 37-річної тітки, яка проживає в Ужгороді. Бо саме з нею відвідував аквапарк 25 червня, повідомили у прес-службі Нацполіції у Закарпатській області.

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Після інциденту дитину доставили до міської дитячої лікарні. Проте врятувати її не змогли – хлопчик помер, не приходячи до тями. За попередніми даними, він захлинувся водою.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 115 ККУ "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок". Поліція обстежує територію аквапарку та встановлює причини трагедії.

"Наголошуємо на необхідності дотримання елементарних правил безпеки під час відпочинку на воді. Не залишайте дітей без нагляду, слідкуйте за тим, аби дітлахи не залишалися наодинці поруч з відкритими водоймами. Водночас поліція висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопчика", – зазначили у поліції.

Про безпечні пляжі і першу допомогу потопельникам – читайте у матеріалі 24 каналу.