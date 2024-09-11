Розыгрыш Лиги наций Украина начала с "домашнего" поражения от Албании. Хотя украинцы первыми открыли счет, но в итоге уступили 1:2. В следующем поединке команде Сергея Реброва нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков, но и здесь "сине-желтые" не смогли избежать поражения, сообщает 24 Канал.

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Терпение болельщиков закончилось

Чешская сборная торжествовала со счетом 3:2. В составе украинской команды забивали Владислав Ванат, для которого этот гол стал дебютным в сборной, и Георгий Судаков, который сократил отставание до минимума.

После второго подряд сентябрьского поражения в украинских болельщиков начали сдавать нервы, а терпения осталось не так много. В футбольном пространстве начали говорить о том, следует ли Сергею Реброву покинуть руль национальной команды.

К слову. Украина – единственная сборная квартета B1, которая не набрала в двух стартовых турах ни одного балла. В Албании и Чехии, благодаря победам над "сине-желтыми", по 3 очка, а Грузия захватила лидерство в группе (6 пунктов).

Сам Сергей Станиславович расставил все точки над "і" на послематчевой пресс-конференции. Наставник ответил на вопрос журналиста о вероятной отставке. На что представитель СМИ получил утвердительный ответ: "Не ухожу".

Однако в соцсетях продолжают обсуждать эту тему, в которой главным действующим лицом является Ребров. Здесь фаны разделились на два лагеря – одни выступают "против" Реброва, а другие – критикуют футболистов, а не тренера.

Реакции фанов после поражения Украины от Чехии

"Надеюсь, Реброву хватит "смелости" подать в отставку"

"Ребров классный игрок, но х**овый тренер, пусть уходит вон"

"Позор, Реброва в отставку"

"Наш герой – Сергей Ребров"

"То же говорили о Шевченко, Петракова, а теперь о Реброве. Вам бы только тренеров менять каждые пол года"

"Маркевича в студию"

"Кон**ный Ребров. Верните Петракова или поставьте Маркевича"

"На передовую, Реброва первого"

"Перед игрой надо было выдать повестки в ТЦК, тогда обязательно выиграли бы у любой команды"

"На**й всех распустить, тряпки. Больше не смотрю это недоразумение"

Очень много комментариев после матча было о приглашении в сборную Мирона Маркевича, который остался без тренерской деятельности. Также были комментарии, в которых предлагали вернуть Петракова.

Отметим, что свои следующие матчи в Лиге наций Украина проведет уже в октябре 2024 – против Грузии и Чехии.