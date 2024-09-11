Розіграш Ліги націй Україна розпочала із "домашньої" поразки від Албанії. Хоча українці першими відкрили рахунок, але у підсумку поступились 1:2. У наступному поєдинку команді Сергія Реброва потрібно було реабілітуватись в очах своїх уболівальників, але і тут "синьо-жовті" не змогли уникнути поразки, повідомляє 24 Канал.

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Терпець уболівальників закінчився

Чеська збірна тріумфувала з рахунком 3:2. У складі української команди забивали Владислав Ванат, для якого цей гол став дебютним у збірній, та Георгій Судаков, який скоротив відставання до мінімуму.

Після другої поспіль вересневої поразки в українських уболівальників почали здавооооати нерви, а терпіння залишилось не так багато. У футбольному просторі почали говорити про те, чи слід Сергію Реброву покинути кермо національної команди.

До слова. Україна – єдина збірна квартету B1, яка не набрала у двох стартових турах жодного балу. В Албанії та Чехії, завдяки перемогам над "синьо-жовтими", по 3 очки, а Грузія захопила лідерство у групі (6 пунктів).

Сам Сергій Станіславович розставив усі крапки над "і" на післяматчевій пресконференції. Наставник відповів на запитання журналіста про ймовірну відставку. На що представник ЗМІ отримав ствердну відповідь: "Не йду".

Однак у соцмережах продовжують обговорювати цю тему, у якій головною дієвою особою є Ребров. Тут фани поділились на два табори – одні виступають "проти" Реброва, а інші – критикують футболістів, а не тренера.

Реакції фанів після поразки України від Чехії

"Сподіваюсь, Реброву вистачить "сміливості" подати у відставку"

"Ребров класний гравець, але х**овий тренер, хай йде геть"

"Ганьба, Реброва у відставку"

"Наш герой – Сергій Ребров"

"Те саме говорили про Шевченка, Петракова, а тепер про Реброва. Вам би лиш тренерів міняти кожних пів року"

"Маркевича у студію"

"Кон**ний Ребров. Поверніть Петракова або поставте Маркевича"

"На передову, Реброва першого"

"Перед грою треба було видати повістки у ТЦК, тоді обов'язково виграли б у будь-якої команди"

"На**й усіх розпустити, ганчірки. Більше не дивлюсь це непорозуміння"

Дуже багато коментарів після матчу було про запрошення у збірну Мирона Маркевича, який залишився без тренерської діяльності. Також були коментарі, у яких пропонували повернути Петракова.

Відзначимо, що свої наступні матчі у Лізі націй України проведе вже у жовтні 2024 року – проти Грузії та Чехії.