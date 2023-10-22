Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Рашкин – политический и общественный деятель из США. По его словам, американский президент сумел убедить своих сограждан в том, что они могут гордиться своей страной.

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Вошедшая в историю речь

Даже критики Джозефа Байдена признают, что речь в ночь на 20 октября была лучшей в карьере действующего президента Соединенных Штатов. И очень важно, что эта речь была произнесена в переломный момент.

Многие люди в США считали, что Байден не контролирует ситуацию, ведь является старым человеком, а за него в Вашингтоне якобы руководят его лево-либеральные советники.

"Эта речь четко показывает Байдена живым человеком, имеющим свои приоритеты и ценности. Важным в ней было сравнение Россия и ХАМАС как двух угроз для демократий, а также призыв ко всем американским политикам объединить усилия в защите американских интересов", – отметил Рашкин.

Почему речь Байдена знаковая

В Вашингтоне продолжается переполох с избранием нового спикера в Палату представителей. Из-за того, что уже более двух недель конгрессмены не могут избрать своего главу, США не могут согласовывать новые расходы на помощь дружественным странам, в частности Израилю и Украине.

Своей речью Байден будто помогает Республиканской партии собраться, ведь она исторически имеет особый пиетет к Израилю. Прагматическим лозунгам республиканцев Байден противопоставляет идеалистическое видение Соединенных Штатов как государства, являющегося лидером мировой демократии.

Юрий Рашкин о значении речи Байдена: смотрите видео

В сегодняшних реалиях американцам следует напоминать о выдающейся роли их страны в мировой истории. Именно это и сделал Байден, апеллируя к патриотизму своих сограждан. Он убеждает избирателей, исполненных недоверия к политикам, что внешняя политика Вашингтона верна, и ею может гордиться каждый американец.

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