Россияне теряют миллиарды и уже вынуждены платить из своего кармана за войну против Украины, сообщает политолог Тарас Загородний. Как эксперт прокомментировал аресты СБУ – рассказываем дальше в материале.

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Российские олигархи теряют огромные деньги

Российские олигархи из-за войны в Украине теряют миллиарды. СБУ находит и национализирует имущество и активы граждан страны-агрессора.

Олигарх Усманов "похудел" почти на 2 миллиарда. Также Украина национализировала заводы российского олигарха Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен. Надеюсь, что по этой схеме пойдет и европейское имущество российских олигархов. Кроме того, за свою антиукраинскую деятельность были вынуждены заплатить в буквальном смысле слова Новинский, Табачник, Медведчук и другие пророссийские политики,

– подчеркнул Загородний.

Еще одним подтверждением этому, по мнению эксперта, есть арест СБУ активов российского генерал-полковника Капашина. "Очередная история "на миллиард" из Полтавы. Российский армейский генерал Валерий Капашин владел здесь фактически половиной города. Конечно владел не сам, а переписал имущество на дочь и зятя, которые за пару дней до вторжения сбежали в Россию. Среди его активов, стоимостью свыше миллиард гривен были гостиницы, рестораны, офисные центры и торгово-развлекательные комплексы. Деньги от своих схем в Украине генерал выводил в Россию. Теперь все это арестованное СБУ имущество уже будет работать на наше государство, а не на врага", – сообщает политолог.

Одна из ключевых задач СБУ Малыша, по его словам, – полное очищение Украины от российского влияния. Ни один российский олигарх или коллаборант не должен заработать в Украине ни одной гривны.

Никакие схемы сокрытия и переписывания имущества не должны работать! И жесткие действия Службы, которые мы видим – максимально важны для государства,

– резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ арестовала в Полтавской области имущество российского генерала Капашина. Речь идет о сумме более 1 миллиарда гривен.