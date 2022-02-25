Об этом в эфире 24 канала рассказал Федор Вениславский – член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. По его словам, берут тех людей, которые способны работать, а не только желание.

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Какой именно опыт у участников теробороны

Вениславский пояснил, что к нему и другим членам парламентского комитета обращаются люди, имеющие по меньшей мере опыт военной срочной службы.

Прежде всего речь идет об опытных людях,

– заверил парламентарий.

Как рассказал Вениславский участники теробороны имеющих опыт работы в соответствующих подразделениях, где они знакомы, как происходит правильное обращение с оружием.

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"Конечно, когда человек вообще не понимает, куда вставлять патроны и как использовать автомат, то это не тот случай, когда можно получить оружие и начинать выполнять задание", – отметил он.

Вениславский прокомментировал состав теробороны: смотрите видео