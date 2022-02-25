Про це в ефірі 24 каналу розповів Федір Веніславський – член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. За його словами, беруть тих людей, які здатні працювати, а не лише мають бажання.
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Який саме досвід в учасників тероборони
Веніславський пояснив, що до нього та інших членів парламентського комітету звертаються люди, які мають щонайменше досвід військової строкової служби.
Насамперед мовиться про досвідчених людей,
– запевнив парламентарій.
Як розповів Веніславський учасники тероборони мають досвід роботи у відповідних підрозділах, де вони знайомі, як відбувається правильне поводження зі зброєю.
"Звичайно, коли людина взагалі не розуміє, куди вставляти патрони і як використовувати автомат, то це не той випадок, коли можна отримати зброю і починати виконувати завдання", – відзначив він.
Веніславський прокоментував склад тероборони: дивіться відео