В заявлении северокорейского МИД сказано, что премьер-министр Венгрии "объяснил позицию своей страны по защите суверенитета страны перед лицом постоянно растущего давления Европейского Союза", передает 24 Канал со ссылкой на венгерское издание Nepszava.

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О чем вспомнили в заявлении северокорейского МИД

Во время мероприятия, посвященного годовщине восстания 1956 года против оккупации Венгрии СССР, Виктор Орбан заявил, что "Брюсселю не нужно существовать, поскольку он диктует свою волю странам-членам ЕС".

Он также обвинил Еврокомиссию и Европейскую народную партию в заговоре с целью свержения правительства Венгрии и прекращения ее независимой политики.

Венгрия не боится угрозы со стороны империализма и не будет проявлять терпимости к тому, чтобы быть возведенной в марионеточное государство и подчиненной Брюсселю,

– говорит Орбан.

Заявление северокорейского МИД выпустили на корейском, английском, китайском, русском и испанском языках. В нем указали только должность Виктора Орбана. Однако не упомянули ни имя венгерского премьер-министра, ни мероприятие, во время которого он озвучил свои обвинения.

23 октября Орбан произнес антиевропейскую речь, во время которой обвинил ЕС в стремлении подчинить себе Венгрию. Кроме этого, сравнил Евросоюз с коммунистическим режимом.