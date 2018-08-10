Red Dead Redemption 2:сюжет, трейлер и свежие скриншоты из игры

Студия Rockstar представила свою новую игру Red Dead Redemption 2 во всей красе. Долгожданное продолжение популярного вестерна давно тревожит души виртуальных ковбоев и хулиганов. Фанаты уже который год ждут хоть каких-то новостей о геймплее шутера и вот, Rockstar наконец-то приподняли завесу таинственности.

Соответствующий ролик опубликовали на официальной странице игры в YouTube.

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Америка конца XIX века – место неспокойное и стремительное. Поселенцы все прибывают и прибывают, конкуренция в городах нарастает, а жизнь становится с каждым днем опаснее.



Главный герой Red Dead Redemption 2 – Артур Морган

Именно на глубине мира, его детализации и проработки, и акцентирует внимание трейлер. Одними перестрелками и прыжками на лошадях не обошлись. Причудливый сюжет, захватывающий геймплей и возможность окунуться в прошлое США – вот что Red Dead Redemption 2 обещает подарить всем игрокам. У каждого встречного героя в запасе есть парочка интересных историй, а когда слушать байки о чужих приключениях надоест, достаточно вскочить на коня и отправиться навстречу собственной судьбе.



Скриншот из игры Red Dead Redemption 2

Вестерн припас для пользователей массу удивительных открытий, которые еще только предстоит сделать. Уже сейчас понятно, что это будет живой, почти настоящий Дикий Запад, в котором стрельба из пистолетов – далеко не единственное развлечение.



Банды в игре Red Dead Redemption 2

Позже Rockstar обещает выпустить еще несколько роликов, которые познакомят игроков с другими аспектами новинки. Разочарованными после просмотра видео, кажется, уйдут только РС-пользователи, в которых все же теплилась надежда на релиз для компьютеров. Об этом в трейлере, к сожалению, ни слова. А на PS4 и Xbox One заочно хитовая Red Dead Redemption 2 выйдет, как и планировалось, 26 октября 2018 года.

Трейлер геймплея Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

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