11:51
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Red Dead Redemption 2:сюжет, трейлер и свежие скриншоты из игры

34 Читати новину українською
Red Dead Redemption 2:сюжет, трейлер и свежие скриншоты из игры
Red Dead Redemption 2:сюжет, трейлер и свежие скриншоты из игры / Rockstar

Студия Rockstar представила свою новую игру Red Dead Redemption 2 во всей красе. Долгожданное продолжение популярного вестерна давно тревожит души виртуальных ковбоев и хулиганов. Фанаты уже который год ждут хоть каких-то новостей о геймплее шутера и вот, Rockstar наконец-то приподняли завесу таинственности.

Соответствующий ролик опубликовали на официальной странице игры в YouTube.

Читайте также: В игре GTA Online появилось оружие с шутера Red Dead Redemption 2: как его активировать

Америка конца XIX века – место неспокойное и стремительное. Поселенцы все прибывают и прибывают, конкуренция в городах нарастает, а жизнь становится с каждым днем опаснее.

Головний герой Red Dead Redemption 2 – Артур Морган
Главный герой Red Dead Redemption 2 – Артур Морган

Именно на глубине мира, его детализации и проработки, и акцентирует внимание трейлер. Одними перестрелками и прыжками на лошадях не обошлись. Причудливый сюжет, захватывающий геймплей и возможность окунуться в прошлое США – вот что Red Dead Redemption 2 обещает подарить всем игрокам. У каждого встречного героя в запасе есть парочка интересных историй, а когда слушать байки о чужих приключениях надоест, достаточно вскочить на коня и отправиться навстречу собственной судьбе.

Скріншот з гри Red Dead Redemption 2
Скриншот из игры Red Dead Redemption 2

Вестерн припас для пользователей массу удивительных открытий, которые еще только предстоит сделать. Уже сейчас понятно, что это будет живой, почти настоящий Дикий Запад, в котором стрельба из пистолетов – далеко не единственное развлечение.

Банди в грі Red Dead Redemption 2
Банды в игре Red Dead Redemption 2

Позже Rockstar обещает выпустить еще несколько роликов, которые познакомят игроков с другими аспектами новинки. Разочарованными после просмотра видео, кажется, уйдут только РС-пользователи, в которых все же теплилась надежда на релиз для компьютеров. Об этом в трейлере, к сожалению, ни слова. А на PS4 и Xbox One заочно хитовая Red Dead Redemption 2 выйдет, как и планировалось, 26 октября 2018 года.

Трейлер геймплея Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Игры Техно Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
сегодня, 08:31 Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
сегодня, 09:06 Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
В Instagram произойдут изменения из-за скандала с Facebook
 6 апреля , 20:06
Asphalt 9: Legends вышла на iOS и Android: трейлер игры
 27 июля , 14:08
Дополнения к играм серии Battlefield разработчики раздают бесплатно
 1 августа , 20:08
Qualcomm объявила дату выпуска автомобиля с поддержкой 5G
 30 июля , 18:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук