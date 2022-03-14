Вечером 14 марта сеть всколыхнул видеоотрывок из эфира кремлевского "Первого канала". В нем прямо среди пропагандистской программы "Время" позади ведущей появилась женщина с плакатом "Нет войне". Она также выкрикивала антивоенные призывы, сообщает 24 канал.

Здесь больше В прямом эфире пропагандистского канала появилась женщина с плакатом "Нет войне": видеофакт

Вскоре выяснилось, что героиней видео является работница этого же канала, редактор Марина Овсянникова. После этого "инцидента" россиянку сразу задержали. Тем временем в сети вышло записанное заранее обращение Овсянниковой.

В ролике она раскаивается в своем пропагандистском прошлом, называет Россию агрессором, а Путина – ответственным за войну в Украине. Также редактор призывает всех россиян выходить на митинги.

Смотрите видеообращение прозревшей экс-пропагандистки:

Этот поступок Овсянниковой вызвал восторг не только у оппозиционных россиян. Украинские пользователи фейсбука тоже выражают поддержку россиянам, которым хватает смелости сказать правду на всю страну. За считанные минуты с момента публикации видео под аватаркой редактора в фейсбуке оставили больше 17 тысяч комментариев. И эта цифра стремительно растет.

Фото Овсянниковой, сделанное в день записи видеообращения, собирает тысячи комментариев / Скриншот по состоянию на 22:35 понедельника, 14 марта

В основном украинцы благодарят Овсянникову за отважность. "Лучше поздно, чем никогда", – метко подчеркивают пользователи фейсбука.

Комментарии под фото Овсянниковой в фейсбуке / Скриншот

Ложкой дегтя в обращении редактора стало упоминание "братских народов", на что обратили внимание внимательные украинцы. Но не все сразу, как говорится. Первый шаг к выздоровлению от пропаганды уже сделан. Теперь – дело за другими россиянами.

Овсянникову благодарят и россияне / Скриншот

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