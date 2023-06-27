Пользователи сети душевно приветствуют украинского подполковника с этим торжественным событием. Что пожелали командиру его собратья, друзья и родные, разбирался 24 Канал.

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В сети поздравляют "Рэдиса" с праздником

Одной из первых, кто поздравил "Рэдиса" с днем рождения, стала жена командира Екатерина Прокопенко. Она отметила, что он один из самых молодых и мужественных командиров в мире.

Кроме того, Прокопенко написала, что она верит в него и с нетерпением ждет его.

Ты нужен Украине. Всегда буду любить тебя,

– добавила она.

Екатерина Прокопенко душевно поздравила с днем рождения своего мужа / Видео с твитера @KatProkopenkoUa

Также "Рэдиса" поздравили и его собратья из бригады "Азов". Бойцы отметили стальной авторитет Прокопенко и подчеркнули, что он является примером для всех военных нашего государства. Более того, они отметили, что он является одним из лучших военных современности, а также человеком, олицетворяющим слово "Азов".

На видео, которые выложили в бригаде, вспоминают слова из первых обращений "Редис", когда началась осада Мариуполя и завода "Азовсталь". Командир говорил, что Украина принадлежит нам: смелым, настоящим и верным, выбирающим честность и мужество.

Бойцы "Азова" поздравили "Рэдиса" с праздником / Видео с твитера @azov_media

"Редис" также поздравили и представители ассоциации семей защитников "Азовстали". Там отметили, что после того, как "Азов" вернулся к выполнению задач на фронте, они как никогда нуждаются в своем командире. В заключение в ассоциации отметили, что ждут возвращения командира из Турции.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравила Прокопенко с 32-летием / Видео @AzovstalFam

Справка! После того как 20 мая 2022 года Редис получил приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих гарнизона, он вместе с защитниками "Азовстали" оказался в российском плену. Там они находились почти 4 месяца, когда 21 сентября 2022 года его освободили из плена путем обмена. С тех пор он и еще несколько командиров обороны Мариуполя находятся на территории Турции и смогут вернуться в Украину только после окончания войны.

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