Користувачі мережі душевно вітають українського підполковника з цією урочистою подією. Що побажали командирові його побратими, друзі та рідні, розбирався 24 Канал.

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У мережі вітають "Редіса" зі святом

Однією з перших, хто привітав "Редіса" з днем народження, стала дружина командира Катерина Прокопенко. Вона зазначила, що він один з наймолодших та найбільш мужніх командирів у світі.

Крім того, Прокопенко написала, що вона вірить у нього та з нетерпінням чекає на нього.

Ти потрібен Україні. Завжди тебе кохатиму,

– додала вона.

Катерина Прокопенко душевно привітала з днем народженням свого чоловіка / Відео з твітеру @KatProkopenkoUa

Також "Редіса" привітали і його побратими з бригади "Азов". Бійці відзначили сталевий авторитет Прокопенка і підкреслили, що він є прикладом для всіх військових нашої держави. Ба більше, вони зазначили, що він є одним із найкращих військових сучасності, а також людиною, що уособлює слово "Азов".

На відео, які виклали у бригаді, згадують слова з перших звернень "Редіса", коли почалася облога Маріуполя та заводу "Азовсталь". Командир казав, що Україна належить нам: сміливим, справжнім та вірним, що обирають чесність і мужність.

Бійці "Азову" привітали "Редіса" зі святом / Відео з твітеру @azov_media

"Редіса" також привітали й представники асоціації родин захисників "Азовсталі". Там зазначили, що після того, як "Азов" повернувся до виконань завдань на фронті, вони як ніколи потребують свого командира. Наостанок у асоціації зазначили, що чекають повернення командира з Туреччини.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" привітала Прокопенка з 32-річчям / Відео @AzovstalFam

Довідка! Після того, як 20 травня 2022 року "Редіс" отримав наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону, він разом з оборонцями "Азовсталі" опинився в російському полоні. Там вони перебували впродовж майже 4 місяців, коли 21 вересня 2022 року його звільнили з полону шляхом обміну. З того часу він та ще кілька командирів оборони Маріуполя перебуває на території Туреччини й зможе повернутися в Україну лише після закінчення війни.

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