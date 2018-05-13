Редких морских животных обнаружили мертвыми под Мариуполем

На побережье Азовского моря вблизи поселка Рыбачье, что под Мариуполем, были обнаружены мертвые дельфины.

Об этом сообщает ресурс "Новости Донбасса".

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Мертвых дельфинов обнаружили недалеко от Мариуполя

"Млекопитающее дельфин-азовка обитает только в Азовском море. Сейчас их осталось всего 1 тысяча особей. Этот вид находится под защитой Бернской конвенции (список растений и животных, которым угрожает исчезновение в мировом масштабе)", – отмечают журналисты.

Животного вида, который обнаружили мертвым, находится под защитой Бернской конвенции

Кроме того, ресурс опубликовал соответствующие фото.