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Редких морских животных обнаружили мертвыми под Мариуполем

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На Азовском море обнаружили мертвых дельфинов
На Азовском море обнаружили мертвых дельфинов / "Новости Донбасса"

На побережье Азовского моря вблизи поселка Рыбачье, что под Мариуполем, были обнаружены мертвые дельфины.

Об этом сообщает ресурс "Новости Донбасса".

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Дельфіни, смерть, Азовське море, Маріуполь

Мертвых дельфинов обнаружили недалеко от Мариуполя

"Млекопитающее дельфин-азовка обитает только в Азовском море. Сейчас их осталось всего 1 тысяча особей. Этот вид находится под защитой Бернской конвенции (список растений и животных, которым угрожает исчезновение в мировом масштабе)", – отмечают журналисты.

Дельфіни, смерть, Азовське море, Маріуполь

Животного вида, который обнаружили мертвым, находится под защитой Бернской конвенции

Кроме того, ресурс опубликовал соответствующие фото.

Теги: Новости Украины мир животных Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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