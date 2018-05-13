Рідкісних морських тварин виявили мертвими під Маріуполем

На узбережжі Азовського моря поблизу селища Рибальське, що під Маріуполем, було виявлено мертвих дельфінів.

Про це повідомляє ресурс "Новини Донбасу.

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Мертвих дельфінів виявили неподалік Маріуполя

"Ссавець дельфін-азовка мешкає тільки в Азовському морі. Зараз їх залишилося всього 1 тисяча особин. Цей вид перебуває під захистом Бернської конвенції (список рослин і тварин, яким загрожує зникнення у світовому масштабі)", – зазначають журналісти.



Тварини виду, який виявили мертвим, перебуває під захистом Бернської конвенції

Крім того, ресурс оприлюднив відповідні фото.