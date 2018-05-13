Рідкісних морських тварин виявили мертвими під Маріуполем
На узбережжі Азовського моря поблизу селища Рибальське, що під Маріуполем, було виявлено мертвих дельфінів.
Про це повідомляє ресурс "Новини Донбасу.
Читайте також: Конвеєр смерті: чому в Україні масово вбивають безпритульних тварин
Мертвих дельфінів виявили неподалік Маріуполя
"Ссавець дельфін-азовка мешкає тільки в Азовському морі. Зараз їх залишилося всього 1 тисяча особин. Цей вид перебуває під захистом Бернської конвенції (список рослин і тварин, яким загрожує зникнення у світовому масштабі)", – зазначають журналісти.
Тварини виду, який виявили мертвим, перебуває під захистом Бернської конвенції
Крім того, ресурс оприлюднив відповідні фото.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі