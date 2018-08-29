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Редкий iPhone 2G продают за 12 тысяч долларов

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Редкий iPhone 2G собрали вручную
Редкий iPhone 2G собрали вручную / cultofmac.com

В США на аукционе продают редкую модель iPhone – устройство стоит 12100 долларов (326 700 гривен). Это модель iPhone 2007 года, которая была создана для внутреннего использования Apple.

Об этом сообщает Сult of Mac.

Эта лимитированная версия смартфона имеет название iPhone 2G. Его создали исключительно для сотрудников Apple.

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Модель на 10 грамм тяжелее, чем обычный iPhone 2G. Смартфон работает на экспериментальной операционной системе OS X, вместо классической OS 1.

Интересно также, что эту модель инженеры Apple создали вручную прямо в Купертино (где размещен главный офис компании), в то время как все массовые iPhone производились в Китае.

Как редкий iPhone попал к продавцу – неизвестно.

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Теги: Новости США iPhone Apple Смартфоны
Источник: 24 Канал
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