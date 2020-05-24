Редкостные белые тигры и обезьянки: в зоопарке в Бердянске произошел бэби-бум – фото, видео

Во время карантина в Бердянском зоопарке родились не только маленькие обезьянки, волчата, но и редкие белые тигрята. Теперь посетители зоопарка могут увидеть животных через 2 месяца после их рождения.

Два месяца назад у пары белых тигров родились двое детенышей – оба мальчики. Это уже 3 роды у бенгальских хищников. Подробнее о животных в зоопарке в Бердянске – читайте в материале 24 канала.

Редкосные белые тигры

За 2 месяца на материнском молоке тигрята набрали почти по 15 килограммов. Они еще совсем дети: не агрессивные, позволяют себя гладить и взять на руки.

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Тигры редкого белого цвета рождаются в 1 из 10 тысяч случаев. В природе им трудно выжить, поскольку имеют экзотическую маскировки и подвергаются притеснениям даже от родственников.

Почти каждые 2 года тигры рожают детей классического окраса – желтые с черными полосами. Когда появляются, например, белые с черными полосами, то это всегда проблема. Часто "свои" их же убивают,

– рассказал владелец зоопарка Игорь Кальченко.

Животным в зоопарке регулярно делают прививки, чтобы не болели. Сейчас эту процедуру будут проводить раз в год. Интересно, что за последние месяцы родились в зоопарке не только тигрята, но и обезьянки и волчата. С весной у большинства животных начался брачный период.

Смотрите фото из зверинца в Бердянске / Фото 24 канал и "Укринформ":

Сейчас зверям уже не так скучно в вольерах, так как после карантина в зоопарк постепенно возвращаются посетители.

Смотрите видео 24 канала о редких белых тиграх: