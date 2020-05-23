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Рідкісні білі тигри та мавпенята: у зоопарку в Бердянську стався бейбі-бум – милі фото, відео

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Ілюстративне фото білих тигрів
Ілюстративне фото білих тигрів / peru21.pe

Під час карантину в Бердянському звіринці народилися не тільки маленькі мавпочки, вовчата, але й рідкісні білі тигренята. Тепер відвідувачі зоопарку можуть побачити тварин через 2 місяці після їхнього народження.

Два місяці тому в пари білих тигрів народилися двоє дитинчат – обидва хлопчики. Це вже 3 пологи в бенгальських хижаків. Детальніше про тварин у зоопарку в Бердянську – читайте в матеріалі 24 каналу.

Рідкісні білі тигри

За 2 місяці на материнському молоці тигренята набрали майже по 15 кілограмів. Вони ще зовсім діти: не агресивні, дозволяють себе гладити та взяти на руки.

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Тигри рідкісного білого кольору народжуються в 1 з 10 тисяч випадків. У природі їм важко вижити, бо мають екзотичне маскування та зазнають утисків навіть від родичів.

Майже кожні 2 роки тигри народжують дітей класичного окрасу – жовті з чорними смугами. Коли з'являються, наприклад, білі з чорними смугами, то це завжди проблема. Часто "свої" їх же вбивають,
– розповів власник зоопарку Ігор Кальченко.

Тваринам у звіринці регулярно роблять щеплення, щоби не хворіли. Зараз цю процедуру проводитимуть раз на рік. Цікаво, що за останні місяці народились у зоопарку не лише тигренята, а й мавпенята та вовченята. З весною в більшості тварин почався шлюбний період.

Дивіться фото із звіринця у Бердянську / Фото 24 канал та "Укрінформ":

 

Нині звірям уже не так нудно у вольєрах, тому що після карантину до зоопарку поступово повертаються відвідувачі.

Дивіться відео 24 каналу про рідкісних білих тигрів:

 

Автор: Ірина Кунинець
Теги: Карантин в Україні 2020 Бердянськ Світ тварин Новини України
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