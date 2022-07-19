Президент Турции заявил, что процесс вступления "заморозят", если Швеция и Финляндия не сделают необходимые шаги для выполнения условий. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров 18 июля.

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Эрдоган еще раз пригрозил "заморозкой" процесса

Мы поделились нашим условным согласием с государствами-членами о начале процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Я хотел бы еще раз напомнить вам, что мы заморозим процесс, если они не сделают необходимые шаги для выполнения наших условий,

– сказал Эрдоган.

"Мы видим, что Швеция не дает хорошую картину в этом отношении", – добавил президент Турции.

Турция подписала трехсторонний меморандум с Финляндией и Швецией

В конце июня Турция заявила, что подписала трехсторонний меморандум с Финляндией и Швецией, поддерживающий их заявки на членство в НАТО. Он нуждается в ратификации парламентами и законодательными органами всех 30 государств-членов.

После подписания меморандума, касающегося нескольких нерешенных вопросов между Турцией, Финляндией и Швецией, две северные страны приняли историческое решение. Они официально подали заявку на членство в НАТО, прекратив десятилетия нейтралитета.

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