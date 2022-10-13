Тендер проходит по упрощенной закупке. То есть, даже при участии только 1 участника аукцион, запланированный на 17 октября, состоится.

К теме Помогал олигарху Дерипаске избежать санкций: в Британии арестовали местного бизнесмена

Детали тендера от СНБО

Победитель предстоящего аукциона в течение 2 недель должен передать заказчику тестовую версию софта. Полностью услуги победитель торгов должен предоставить до 21 ноября. В течение 22 банковских дней после оплаты заказчик, то есть СНБО должен оплатить услуги. Имущественные права интеллектуальной собственности на созданный софт будут принадлежать заказчику.

Участники тендера должны подать два аналогичных договора с 2019 года по сей день стоимостью не менее 50% ожидаемой стоимости, то есть не менее 1,45 миллиона гривен. Такими будут считаться договоры на разработку и модернизацию или поддержку софта для государственного реестра, держателем которого является государственный орган центрального уровня, юрисдикция которого распространяется на всю Украину.

Какие функции должен выполнять софт для реестра олигархов:

авторизация, управление доступом и правами – управление администраторами профилями пользователей, справочниками органов/организаций пользователей и ролями пользователей, валидация электронной почты пользователем, автоматическое создание профиля декларанта, автоматическая актуализация определенных данных профиля декларанта по данным сертификатов квалифицированной электронной подписи (КЭП), авторизация валидация носителей КЭП, используемая для авторизации;

– управление администраторами профилями пользователей, справочниками органов/организаций пользователей и ролями пользователей, валидация электронной почты пользователем, автоматическое создание профиля декларанта, автоматическая актуализация определенных данных профиля декларанта по данным сертификатов квалифицированной электронной подписи (КЭП), авторизация валидация носителей КЭП, используемая для авторизации; логирование и пересмотр истории действий;

контроль корректности данных при их внесении – автоматическая проверка корректности данных, внесенных в систему пользователем, ведение справочников системы, подпись с помощью КЭП, валидация носителя КЭП, используемая для подписания;

– автоматическая проверка корректности данных, внесенных в систему пользователем, ведение справочников системы, подпись с помощью КЭП, валидация носителя КЭП, используемая для подписания; функционал включения и включения олигарха в реестр и исключение оттуда – создание проекта карты, заполнение, редактирование, регистрация регистратором решения СНБО, включение олигарха или выключение из реестра, автоматизированное формирование сообщений, печать, автоматическая публикация, просмотр и печать сведений об олигархе.

– создание проекта карты, заполнение, редактирование, регистрация регистратором решения СНБО, включение олигарха или выключение из реестра, автоматизированное формирование сообщений, печать, автоматическая публикация, просмотр и печать сведений об олигархе. Функционал подачи декларации – создание, редактирование, подписание КЭП, представление декларации.

– создание, редактирование, подписание КЭП, представление декларации. Публичный интерфейс – перечни олигархов и декларантов с возможностью фильтрации, сортировки, поиска, просмотра и печати сведений об олигархах и декларантах (включая решение о признании олигархами и декларации), перечень сообщений (с возможностью фильтрации, сортировки, поиска и просмотра) о запланированных заседаниях с информацией об их результатах, автоматическая публикация открытых данных, защита rеСАРТСНА.

Любопытно! В соответствии с принятым Верховной Радой законом, олигархом считается человек, который подпадает под по меньшей мере 3 из 4 возможных критериев определения олигарха – участвует в политической жизни страны, имеет значительное влияние на СМИ, является конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке, является собственником активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц. По состоянию на июль 2022 года в Украине 86 человек, которые подпадают под один из этих критериев.

Стоит посмотреть – чего следует ожидать от бюджета на 2023 год: смотрите видео