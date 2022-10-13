Тендер проходить за спрощеною закупівлею. Тобто навіть за участі лише 1 учасника аукціон, запланований на 17 жовтня, відбудеться.

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Деталі тендеру від РНБО

Переможець майбутнього аукціону протягом 2 тижнів має передати замовнику тестову версію софту. Повністю послуги переможець торгів має надати до 21 листопада. Протягом 22 банківських днів після оплати замовник, тобто РНБО, має оплатити послуги. Майнові права інтелектуальної власності на створений софт належатимуть замовнику.

Учасники тендеру мають подати два аналогічні договори із 2019 року донині вартістю не менше 50% очікуваної вартості, тобто не менше 1,45 мільйона гривень. Такими вважатимуться договори на розробку та на модернізацію або підтримку софту для державного реєстру, держателем якого є державний орган центрального рівня, юрисдикція якого поширюється на всю Україну.

Які функції повинен виконувати софт для реєстру олігархів:

авторизація, керування доступом та правами – управління адміністраторами профілями користувачів, довідниками органів/організацій користувачів та ролями користувачів, валідація електронної пошти користувачем, автоматичне створення профіля декларанта, автоматична актуалізація певних даних профіля декларанта за даними сертифікатів кваліфікованого електронного підпису (КЕП), авторизація користувачів, валідація носіїв КЕП, що використовується для авторизації;

– управління адміністраторами профілями користувачів, довідниками органів/організацій користувачів та ролями користувачів, валідація електронної пошти користувачем, автоматичне створення профіля декларанта, автоматична актуалізація певних даних профіля декларанта за даними сертифікатів кваліфікованого електронного підпису (КЕП), авторизація користувачів, валідація носіїв КЕП, що використовується для авторизації; логування та перегляд історії дій;

контроль коректності даних при їх внесенні – автоматична перевірка коректності даних, внесених в систему користувачем, ведення довідників системи, підпис за допомогою КЕП, валідація носія КЕП, що використовується для підписання;

– автоматична перевірка коректності даних, внесених в систему користувачем, ведення довідників системи, підпис за допомогою КЕП, валідація носія КЕП, що використовується для підписання; функціонал включення та включення олігарха до реєстру та виключення звідти – створення проекту картки, заповнення, редагування, реєстрація реєстратором рішення РНБО, включення олігарха чи виключення з реєстру, автоматизоване формування повідомлень, друк, автоматична публікація, перегляд та друк відомостей про олігарха.

– створення проекту картки, заповнення, редагування, реєстрація реєстратором рішення РНБО, включення олігарха чи виключення з реєстру, автоматизоване формування повідомлень, друк, автоматична публікація, перегляд та друк відомостей про олігарха. Функціонал подання декларації – створення, редагування, підписання КЕП, подання декларації.

– створення, редагування, підписання КЕП, подання декларації. Публічний інтерфейс – переліки олігархів та декларантів із можливістю фільтрування, сортування, пошуку, перегляду та друку відомостей про олігархів та декларантів (включаючи рішення про визнання олігархами та декларації), перелік повідомлень (із можливістю фільтрування, сортування, пошуку та перегляду) про заплановані засідання РНБО із інформацією про їх результати, автоматична публікація відкритих даних, захист rеСАРТСНА.

Цікаво! Відповідно до ухваленого Верховною Радою законом, олігархом вважається людина, яка підпадає під щонайменше 3 з 4 можливих критеріїв визначення олігарха – бере участь у політичному житті країни, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку, є власником активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб. Станом на липень 2022 року в Україні є 86 осіб, які підпадають під один із цих критеріїв.

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