Сколько будет стоить референдум в Украине: объяснение Стефанчука
По словам вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, средняя стоимость проведения референдума – 2 миллиарда гривен. Однако в законопроекте, который предложил президент Зеленский, денег предлагают потратить значительно меньше.
Законопроект ограничивает финансирование референдумов
В законе, который инициирует президент, устанавливают четкое ограничение на финансирование волеизъявления. Об этом сообщил Стефанчук, информирует "РБК-Украина".
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Мы предлагаем в нашей редакции законопроекта, чтобы этот фонд ограничивался 20 тысячами минимальных заработных плат, чтобы не раздувать все эти вещи,
– заявил Стефанчук.
Таким образом вместо 2 миллиардов референдум обойдется всего в более 94 миллиона гривен.
Что известно про законопроект, внесенный президентом
- Чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Законопроект допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Во время референдума могут выноситься на рассмотрение вопрос: об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины. То есть речь идет об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочем; вопросы общегосударственного значения; вопрос об изменении территории Украины; вопрос о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями.
- В то же время референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкие, без двойных толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.