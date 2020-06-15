По словам вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, средняя стоимость проведения референдума – 2 миллиарда гривен. Однако в законопроекте, который предложил президент Зеленский, денег предлагают потратить значительно меньше.

Законопроект ограничивает финансирование референдумов

В законе, который инициирует президент, устанавливают четкое ограничение на финансирование волеизъявления. Об этом сообщил Стефанчук, информирует "РБК-Украина".

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Мы предлагаем в нашей редакции законопроекта, чтобы этот фонд ограничивался 20 тысячами минимальных заработных плат, чтобы не раздувать все эти вещи,

– заявил Стефанчук.

Таким образом вместо 2 миллиардов референдум обойдется всего в более 94 миллиона гривен.

Обратите внимание! По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на этой неделе парламент возьмется за рассмотрение сразу трех законопроектов о референдуме. Внесенный президентом документ, вполне вероятно, окажется в повестке дня 18 июня.

Что известно про законопроект, внесенный президентом