Ціна референдуму: скільки готові виділяти на волевиявлення
За словами віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука середня вартість вартість середня проведення референдуму – 2 мільярди гривень. Проте у законопроєкті, який запропонував президент Зеленський, грошей пропонують витратити значно менше.
Законопроєкт обмежує фінансування референдумів
У законі, який ініціює президент, встановлюють чітке обмеження на фінансування волевиявлення. Про це повідомив Стефанчук, інформує "РБК-Україна".
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Ми пропонуємо в нашій редакції законопроєкту, щоб цей фонд обмежувався 20 тисячами мінімальних заробітних плат, щоб не роздувати всі ці речі,
– заявив Стефанчук.
Таким чином замість 2 мільярдів референдум обійдеться усього у понад 94 мільйони гривень.
Що відомо про законопроєкт, внесений президентом
- Щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів мешканців України. При цьому вони повинні представляти як мінімум 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.
- Законопроєкт допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.
- Під час референдуму можуть виноситися на розгляд питання :про затвердження закону про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України. Тобто мовиться про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше; питання загальнодержавного значення; питання про зміну території України; питання про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
- Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.
- Питання для національного референдуму мають бути чіткі, без подвійних тлумачень, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".
- Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.