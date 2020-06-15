За словами віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука середня вартість вартість середня проведення референдуму – 2 мільярди гривень. Проте у законопроєкті, який запропонував президент Зеленський, грошей пропонують витратити значно менше.

Законопроєкт обмежує фінансування референдумів

У законі, який ініціює президент, встановлюють чітке обмеження на фінансування волевиявлення. Про це повідомив Стефанчук, інформує "РБК-Україна".

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Ми пропонуємо в нашій редакції законопроєкту, щоб цей фонд обмежувався 20 тисячами мінімальних заробітних плат, щоб не роздувати всі ці речі,

– заявив Стефанчук.

Таким чином замість 2 мільярдів референдум обійдеться усього у понад 94 мільйони гривень.

Зверніть увагу! За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, цього тижня парламент візьметься за розгляд одразу трьох законопроєктів про референдум. Внесений президентом документ, цілком ймовірно, опиниться у порядку денному 18 червня.

Що відомо про законопроєкт, внесений президентом