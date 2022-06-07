Оккупанты готовятся попрощаться с Херсонской областью

На окружной дороге М14 в районе населенного пункта Высунцы в направлении к знаменитой Чернобаевке зафиксировали колонны военной техники, в том числе – тягачи с танками.

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В районе Костомарово оккупанты проводят работы по обустройству оборонных позиций для военной техники с использованием железобетонных плит. А под Дариевку россияне опрокинули 20 танков Т-62.

С учетом проведения этих движений можно заключить, что российские оккупанты не рассчитывают долго и успешно удерживать линию боевого столкновения вдали от Херсона и обустраивают оборонительные позиции, группируясь вокруг областного центра.



Херсонская область не стала для оккупантов легкой прогулкой, хоть они на то и надеялись / Фото "Слово и дело"

Пессимитически с их стороны это выглядит. А как же "референдум" о вступлении в состав лепрозория, рублевая зона и мегатур Газманова в честь "воссоединения"?

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