Оккупанты готовятся попрощаться с Херсонской областью
На окружной дороге М14 в районе населенного пункта Высунцы в направлении к знаменитой Чернобаевке зафиксировали колонны военной техники, в том числе – тягачи с танками.
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В районе Костомарово оккупанты проводят работы по обустройству оборонных позиций для военной техники с использованием железобетонных плит. А под Дариевку россияне опрокинули 20 танков Т-62.
Херсонская область не стала для оккупантов легкой прогулкой, хоть они на то и надеялись / Фото "Слово и дело"
Пессимитически с их стороны это выглядит. А как же "референдум" о вступлении в состав лепрозория, рублевая зона и мегатур Газманова в честь "воссоединения"?
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