Окупанти готуються попрощатися з Херсонщиною

На окружній дорозі М14 в районі населеного пункту Висунці у напрямку до славнозвісної Чорнобаївки зафіксували колони військової техніки, в тому числі – тягачі з танками.

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У районі Костомарового окупанти проводять роботи з облаштування оборонних позицій для військової техніки з використанням залізобетонних плит. А під Даріївку росіяни перекинули 20 танків Т-62.

З урахуванням проведення цих рухів можна зробити висновок, що російські окупанти не розраховують довго й успішно утримувати лінію бойового зіткнення на віддалі від Херсона й облаштовують оборонні позиції, групуючись навколо обласного центру.



Херсонщина не стала для окупантів легкою прогулянкою, хоч вони на те і сподівалися / Фото "Слово і діло"

Песимітично з їхнього боку це виглядає. А як же "референдум" про вступ до складу лепрозорію, рублеву зону та мегатур Газманова на честь "возз'єднання"?

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