Как информирует 24 канал, Арахамия добавил, что подчеркивает это, чтобы предотвратить любые спекуляции. Нардеп заверил, что Украина будет действовать по закону о референдуме.
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Референдума во время войны не будет, – Арахамия
Референдум не может работать ни в условиях военного положения, ни в условиях чрезвычайного положения. Должен быть полный мир и не должно быть никакой агрессии,
– объяснил Арахамия.
Член делегации Украины подчеркнул, что Россия заверила, что признает Венскую конвенцию по праву международных договоров. Речь идет о том, что мирное соглашение должно быть заключено не под давлением, а в мирных условиях.
Смотрите брифинг украинской делегации после переговоров: