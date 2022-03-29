Как информирует 24 канал, Арахамия добавил, что подчеркивает это, чтобы предотвратить любые спекуляции. Нардеп заверил, что Украина будет действовать по закону о референдуме.

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Референдума во время войны не будет, – Арахамия

Референдум не может работать ни в условиях военного положения, ни в условиях чрезвычайного положения. Должен быть полный мир и не должно быть никакой агрессии,

– объяснил Арахамия.

Член делегации Украины подчеркнул, что Россия заверила, что признает Венскую конвенцию по праву международных договоров. Речь идет о том, что мирное соглашение должно быть заключено не под давлением, а в мирных условиях.

Обратите внимание! Стороны не подписывали никакие договоренности. Украина передала свои предложения по договору о гарантиях безопасности и кто должен быть его подписантами. Вопросы Донбасса должны теоретически решать на уровне президентов, а что касается Крыма, то согласованность может длиться до 15 лет.

Смотрите брифинг украинской делегации после переговоров: