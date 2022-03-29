Як інформує 24 канал, Арахамія додав, що наголошує на цьому, аби запобігти будь-яким спекуляціям. Нардеп запевнив, Україна діятиме згідно з законом про референдум.
До теми У Туреччині завершився перший день переговорів між Україною та Росією: про що домовилися
Референдуму під час війни не буде, – Арахамія
Референдум не може працювати ні в умовах воєнного стану, ні в умовах надзвичайного стану працювати. Повинен бути повний мир і не має бути ніякої агресії,
– пояснив Арахамія.
Член делегації України наголосив, що Росія запевнила, що визнає Віденську конвенцію – по праву міжнародних договорів. Мовиться про те, що мирна угода має бути укладена не під тиском, а за мирних умов.
Дивіться брифінг української делегації після переговорів: