Як інформує 24 канал, Арахамія додав, що наголошує на цьому, аби запобігти будь-яким спекуляціям. Нардеп запевнив, Україна діятиме згідно з законом про референдум.

До теми У Туреччині завершився перший день переговорів між Україною та Росією: про що домовилися

Референдуму під час війни не буде, – Арахамія

Референдум не може працювати ні в умовах воєнного стану, ні в умовах надзвичайного стану працювати. Повинен бути повний мир і не має бути ніякої агресії,

– пояснив Арахамія.

Член делегації України наголосив, що Росія запевнила, що визнає Віденську конвенцію – по праву міжнародних договорів. Мовиться про те, що мирна угода має бути укладена не під тиском, а за мирних умов.

Зверніть увагу! Сторони не підписували жодних домовленостей. Україна передала свої пропозиції щодо договору про гарантії безпеки та хто має бути його підписантами. Питання Донбасу мають теоретично вирішувати на рівні президентів, а щодо Криму, то узгодженість може тривати до 15 років.

Дивіться брифінг української делегації після переговорів: