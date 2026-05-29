Изгнание или референдум: Кремль вместе с союзниками по ОДКБ объявил ультиматум Армении

Россия и ее союзники не оставляют попытки повлиять на Армению накануне выборов. Соответствующее заявление в Ереван обнародовали на сайте Кремля.

Чего хочет Кремль от Армении?

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали Армению определиться со своим дальнейшим геополитическим курсом.

В документе президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана отметили необходимость скорейшего проведения общенационального референдума в Армении. Среди ключевых положений заявления – требование к Еревану сделать четкий выбор между углублением сотрудничества с Европейским Союзом или дальнейшим пребыванием в ЕАЭС.

Также лидеры стран утверждают, что евроинтеграционный курс Армении якобы создает риски для экономической стабильности других государств союза. Отдельно отмечается, что уже в декабре 2026 года на саммите ЕАЭС планируется рассмотрение возможных последствий для Армении в случае приостановления ее участия в соглашениях союза.

Армения является членом ОДКБ вместе с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. В то же время в 2023 году Ереван резко раскритиковал бездействие организации во время обострения в Нагорном Карабахе, после чего страна начала активнее сближаться с Западом и постепенно дистанцироваться от Москвы.

Напомним, Reuters писало, что Россия готовит скрытую операцию влияния, целью которой является изменение результатов парламентских выборов в Армении 7 июня. Кремль пытается не допустить переизбрания действующего премьера Никола Пашиняна.

29 мая Путин пригрозил Еревану. Он сравнил ситуацию, которая складывается в Армении, с ситуацией в Украине. Речь идет именно о стремлении страны интегрироваться с Европейским Союзом и даже стать членом объединения.

Кстати, Кремль уже не впервые угрожает Армении. Тогда Путин потребовал от Армении объяснений из-за якобы "антироссийских заявлений" Владимира Зеленского, которые прозвучали во время саммита в Ереване. Российский диктатор выразил недовольство курсом Армении на сближение с Европейским Союзом. В то же время он отметил важность сохранения экономических связей между странами и развития взаимовыгодного сотрудничества.