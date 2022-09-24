Кличко написал об этом на своей фейсбук-странице. "Для кого россия пытается создать действо, которое начало сегодня (23 сентября – 24 канал), под названием "референдумы" на оккупированных территориях Украины? Цивилизованный мир внимательно наблюдает за этими конвульсиями агрессора и никогда не признает легитимность подобных его действий. Это все – дешевая клоунада для будущих мобилизованных российских патриотов и зомбированных граждан. Да и те уже, похоже, не очень-то верят", – заявил он.

По словам Кличко, прибегая к такой «клоунаде», путин отчаянно затягивает удавку своему режиму.

Ранее Виталий Кличко отметил, что объявления мобилизации и ядерные угрозы не помогут россии покорить и уничтожить Украину. В то же время такими действиями путин окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят.