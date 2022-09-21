Об этом заявил Виталий Кличко на своей странице в фейсбуке.
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"Объявленная путиным мобилизация и ядерные угрозы не помогут агрессору в его стремлении покорить и уничтожить Украину и украинцев. Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят", – заявил Кличко.
Он также подчеркнул, что усиление россией агрессии против Украины должно окончательно убедить весь мир, что зло нужно уничтожать.
"Цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло нужно уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах", – подчеркнул Кличко.
Что следует знать об обращении путина
- 21 сентября владимир путин обратился со "срочным" заявлением, время публикации которого несколько раз переносили.
- Российский диктатор подписал указ о частичной мобилизации в россии. Якобы на службу должны отправить россиян, которые находятся в запасе. Также под частичную мобилизацию подпадают только те, кто имеет военно-учетные специальности и военный опыт.
- Министр обороны россии шойгу уже заявил, что в планах – мобилизовать около 300 тысяч резервистов. Он заверил, что это не будет касаться студентов и призывников.