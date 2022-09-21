Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні

"Оголошена путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його поховають", – заявив Кличко.

Він також підкреслив, що посилення росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.

"Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні "мирні переговори", – наголосив Кличко.

Що варто знати про звернення путіна