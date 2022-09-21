Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.
До теми Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні
"Оголошена путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його поховають", – заявив Кличко.
Він також підкреслив, що посилення росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.
"Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні "мирні переговори", – наголосив Кличко.
Що варто знати про звернення путіна
- 21 вересня владімір путін звернувся з "терміновою" заявою, час публікації якої кілька разів переносили.
- Російський диктатор підписав указ про часткову мобілізацію в росії. Нібито на службу мають відправити тих росіян, які перебувають в запасі. Також під часткову мобілізацію начебто підпадають тільки ті, хто має військово-облікові спеціальності та військовий досвід.
- Міністр оборони росії шойгу вже заявив, що у планах – мобілізувати близько 300 тисяч резервістів. Він запевнив, що це не стосуватиметься студентів та призовників.