Кремлевский диктатор должен был объявить результаты "референдумов" и аннексировать украинские территории. Однако глава совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что следующее заседание состоится в плановом режиме 4 октября. Это свидетельствует о том, что россия – в панике. Об этом 24 каналу сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Обратите внимание За заявления лаврова в ООН его должны были завести в подвал и там проучить, – Пионтковский

Важная деталь

"Когда стало известно, что путин вроде бы планирует выступить с обращением в совете федерации 30 сентября, была информация: "источник сообщил риа новости". Даже в российских правительственных медиа это подавалось как некий инсайт. Хотя, извините, непосредственно ключевое государственное медиа вдруг начало ссылаться на инсайдеров", – заметил Божко.

Это делалось для того, чтобы в случае чего отыграть эту историю назад – чтобы отменить не официальное уведомление о проведении внеочередного заседания, а именно инсайдерскую информацию.

Четко видно, что российская сторона паникует и хочет, чтобы с ней договорились, поговорили, она хочет уступок. Что российская сторона не так уж и сильна, чтобы гнуть свою позицию до конца,

– подчеркнул Божко.

Имеют значение реальные средства

Никто из политиков, а особенно таких как путин, подчеркнул Божко, никакое общественное мнение не учитывает. "Это все не является аргументом, это все не является маркером волеизъявления. Ни один референдум, даже если бы он был законным и реальным – никогда бы это ни на кого не повлияло. Потому что в условиях войны имеет значение только баланс силы", – уверяет Божко.

Речь идет о средствах, которые можно использовать в давлении друг на друга. Символические средства здесь не играют никакой роли.

Только реальные средства огневого поражения, личный состав, дальность поражения, количество боеприпасов. Это имеет значение. Учитывая эти параметры и выбирается стратегия ведения войны,

– подчеркнул он.

Какие сценарии рассматривает россия

Использование ядерного оружия

По словам Божко, россия может присоединить украинские территории – этого никто не признает – ни Украина, ни Запад, ни Китай, в то же время россия продолжает угрожать применением ядерного оружия и, возможно, его применит.

"А что будет дальше – мы не знаем, ведь тогда все доктрины летят в помойку. Дальше никто не будет реагировать по шаблону. Реагирование будет рождаться в воздухе по актуальным сценариям", – сказал Божко. Это будет забота не столько Киева, сколько Запада.

Украина Украиной, но принципы ядерного нераспространения – это один из национальных интересов США во внешней политике, – подчеркнул он.

Переход в режим "кто"

Так, россия голосует за присоединение украинских территорий, аннексирует их и переводит "сво" в режим контртеррористической операции – внутреннюю военную операцию по зачистке каких-то непонятных формирований. В таком случае россиянам будут рассказывать, что война закончилась, есть только "кто", как на Кавказе в 2010-х годах против непонятного украинского подполья.

"А фронта вроде бы и не существует, просто переход к удержанию захваченого и попытка эти территории более жестко контролировать в обмен на снижение градуса напряжения в российском обществе", – пояснил Божко.

Реакция Запада

"Однако здесь вмешивается третий фактор – мы не знаем какой будет реакция Запада на все эти "мансы" россии с ядерными угрозами и "референдумами", – подчеркивает глава Центра политических студий "Доктрина".

По всей вероятности, добавляет он, что США в частном разговоре с руководством россии четко проведут красную линию по использованию ядерного оружия и предупредят о вариантах развития событий. Например, это может быть летальный удар конвенционным оружием – ракетами "Томагавк" из авианосцев. "Поверьте, это тоже будет проблема для российского руководства реагировать на это", – отметил Божко. В результате россия будет вынуждена принять тот формат войны, который существует.

Война конвенционными средствами – длительная, стагнирующая, невыгодная для россии. Не совсем потому, что россия теряет боевые подразделения, а потому, что она теряет экономические потуги, средства, из нее выходят предприятия, те, что остаются – стагнируют, россия откатывается и уничтожается все, что нарабатывалось десятилетиями,

– объяснил глава Центра политических студий "Доктрина".

Это очень угрожающе для государства-агрессора. Именно поэтому россия заинтересована в том, чтобы быстро выйти из войны на своих условиях. "Поэтому она этого хочет. Но никто быстро выйти ей не даст", – подытожил Ярослав Божко.

Как кремль может использовать "референдумы": смотрите видео