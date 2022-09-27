Кремлівський диктатор мав оголосити результати "референдумів" та анексувати українські території. Проте очільниця ради федерації валєнтіна матвієнко заявила, що наступне засідання відбудеться у плановому режимі 4 жовтня. Це свідчить про те, що росія – у паніці. Про це 24 каналу сказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Важлива деталь

"Коли стало відомо, що путін нібито планує виступити зі зверненням до ради федерації 30 вересня, була інформація: "істочнік сообщіл ріа новості". Навіть в російських урядових медіа це подавалося як якийсь інсайт. Хоча, вибачте, безпосередньо ключове державне медіа раптом почало посилатися на інсайдерів", – зауважив Божко.

Це робилося для того, щоб у разі чого відіграти цю історію назад – аби скасовувати не офіційне повідомлення про проведення позачергового засідання, а саме інсайдерську інформацію.

Чітко видно, що російська сторона панікує і хоче, щоб з нею домовилися, поговорили, вона хоче поступок. Що російська сторона не таке вже і сильна, щоб гнути свою позицію до кінця,

– наголосив Божко.

Мають значення реальні засоби

Ніхто з політиків, а особливо таких як путін, наголосив Божко, ні на яку громадську думку не зважає. "Це все не є аргументом, це все не є маркером волевиявлення. Жоден референдум, навіть якби він був законним та реальним – ніколи б це ні на кого не вплинуло. Тому що в умовах війни має значення лише баланс сили", – запевняє Божко.

Мовиться про засоби, які можна використати в тиску один на одного. Символічні ж засоби тут не відіграють жодної ролі.

Лише реальні засоби вогневого ураження, особовий склад, дальність ураження, кількість боєприпасів. Це має значення. З огляду на ці параметри й обирається стратегія ведення війни,

– підкреслив він.

Які сценарії розглядає росія

Застосування ядерної зброї

За словами Божка, росія може приєднати українські території – цього ніхто не визнає – ані Україна, ані Захід, ані Китай, водночас Росія продовжує погрожувати застосуванням ядерної зброї й, можливо її застосує.

"А що буде далі – ми не знаємо, адже тоді усі доктрини летять у смітник. Далі ніхто не реагуватиме за шаблоном. Реагування буде народжуватися у повітрі з актуальних сценаріїв", – сказав Божко. Це буде клопіт не стільки Києва, скільки Заходу.

Україна Україною, але принципи ядерного нерозповсюдження – це один з національних інтересів США у зовнішній політиці, – підкреслив він.

Перехід у режим "кто"

Так, росія голосує за приєднання українських територій, анексує їх і переводить "сво" у режим контртерористичної операції – внутрішню військову операцію по зачистці якихось незрозумілих формувань. У такому випадку росіянам розповідатимуть, що війна закінчилася, є лише "кто", як на Кавказі у 2010-х роках проти незрозумілого українського підпілля.

"А фронту ніби й не існує, просто перехід до утримання того, що захопили, і спроба ці території більш жорстко контролювати в обмін на зниження градуса напруги у російському суспільстві", – пояснив Божко.

Реакція Заходу

"Однак тут є втручається третій фактор – ми не знаємо якою буде реакція Заходу на усі ці "манси" росії з ядерними погрозами та "референдумами", – наголошує голова Центру політичних студій "Доктрина".

Цілком вірогідно, додає він, що США у приватній розмові з керівництвом росії чітко прокреслять червону лінію з використання ядерної зброї й попередять про варіанти розвитку подій. До прикладу, це може бути летальний удар конвенційною зброєю – ракетами "Томагавк" з авіаносців. "Повірте, це теж буде проблема для російського керівництва на це реагувати", – відзначив Божко. В результаті росія буде змушена прийняти той формат війни, який існує.

Війна конвенційними засобами – тривала, стагнуюча, невигідна для росії. Не зовсім тому, що росія втрачає бойові підрозділи, а тому, що вона втрачає економічні потуги, кошти, з неї виходять підприємства, ті, що залишаються, стагнують, росія відкочується і знищується усе, що напрацьовувалося десятиріччями,

– пояснив голова Центру політичних студій "Доктрина".

Це дуже загрозливо для держави-агресорки. Саме тому росія зацікавлена у тому, аби швидко вийти з війни на своїх умовах. "Тому вона цього хоче. Але ніхто швидко вийти їй не дасть", – підсумував Ярослав Божко.

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