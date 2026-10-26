Воздушные силы Украины изменят структуру в соответствии со стандартами НАТО: Игнат раскрыл планы до 2035 года

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в подкасте "ЦЕ БАЗА".

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Как изменится структура Воздушных сил Украины?

По его словам, стратегия развития украинской военной авиации уже определена до 2035 года. Она предусматривает изменения в организационной структуре, вооружении и принципах работы военной авиации после завершения войны.

Одним из ключевых нововведений станет создание авиационных подразделений типа "крыло", которые используются в странах НАТО.

Представитель Воздушных сил отметил, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Например, вчера мы уже представили на Facebook страницу 107-го авиационного крыла F-16, которое, возможно, будет публиковать какие-то материалы о своей работе– рассказал Игнат.

Также в Украине планируют создавать универсальные авиационные базы на основе оперативных аэродромов, которые используются во время полномасштабной войны.

В настоящее время инфраструктура многих аэродромов приспособлена к обслуживанию определенных типов самолетов. В частности, в Ивано-Франковске основным типом истребителя является МиГ-29, под который организовано соответствующее техническое обеспечение.

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В будущем авиабазы должны быть способны принимать и обслуживать различные модели боевых самолетов. По словам Игната, именно такой подход соответствует стандартам НАТО.

Планируется ли модернизация украинских F-16?

Параллельно Украина работает над улучшением характеристик истребителей F-16, которые уже находятся на вооружении Воздушных сил.

В частности, возможности модернизации обсуждались в ходе встреч украинского руководства с представителями американской компании Lockheed Martin.

Украина получила истребители модификации Block 15, которые ранее использовались другими странами. Из-за интенсивной боевой эксплуатации эти самолеты нуждаются в ремонте, восстановлении ресурса и дальнейшем усовершенствовании.

По словам Игната, украинские истребители активно задействуются для перехвата российских беспилотников. Только за предыдущий месяц Воздушные силы столкнулись примерно с 3,5 тысячами реактивных целей.

Сотрудничество с производителем может помочь Украине более эффективно обслуживать и модернизировать имеющийся авиапарк.

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В то же время более предпочтительными для украинских пилотов остаются более современные модификации F-16 Block 70/72. По мнению представителя Воздушных сил, такие самолеты позволили бы увереннее противостоять российским истребителям Су-35.

Когда Украина может получить истребители Gripen?

Еще одним направлением развития украинской авиации остается возможное получение шведских истребителей Gripen.

По словам Игната, украинские пилоты заинтересованы в этих самолетах, в частности из-за сравнительно невысокой стоимости эксплуатации и более простого технического обслуживания. На первом этапе Украина может получить Gripen предыдущих модификаций C/D. В то же время шведская компания Saab разрабатывает более новую версию Gripen E, характеристики которой Игнат оценил положительно. Такие истребители рассматриваются, в частности, для усиления противодействия российской авиации, применяющей управляемые авиабомбы.

Однако сроки возможной поставки Gripen будут зависеть от дальнейших договоренностей. При этом Украина продолжит поддерживать боеспособность самолетов, которые уже находятся на вооружении Воздушных сил.

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Украина также рассматривает возможности усовершенствования истребителей F-16. В частности, американская компания Lockheed Martin обсуждает создание специальной модификации самолета для украинских Воздушных сил. Такой истребитель мог бы получить современный радар AESA, увеличенную дальность полета и более широкий выбор вооружения. В то же время конкретных договоренностей относительно его разработки пока нет.