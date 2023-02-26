Соответствующую реформу обсудили на совещании с членами правительства, парламентариями, представителями ОП и военными. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Смотрите также Требования для всех одинаковы: могут ли мобилизовать ограниченно пригодных

Убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления

Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления из процесса прохождения военно-врачебных комиссий,

– подчеркнул премьер.

Шмыгаль отметил, что экспертная группа совместно с Минобороны, Минздрава, Минцифры и Минветеранов представила свои наработки по решению проблем в этой сфере. Главная цель – автоматизация и диджитализация всех процессов. Военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения.

Также на заседании отдельно было уделено внимание получению справки об обстоятельствах ранения из воинской части. Глава Правительства дал задание наработать изменения, которые сделают эту услугу в цифровом формате. Также Шмыгаль поручил разработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦНАПа".

"Процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным. Это касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии", – подытожил премьер.

Обратите внимание Мобилизация в Украине: планируют ли в Дии сервисы, чтобы отправлять повестки

Основные 5 направлений усовершенствования ВЛК

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что МО совместно с Минздравом и Минцифрой отрабатывают основные 5 направлений усовершенствования работы ВЛК. В частности: