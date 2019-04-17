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      Реформа децентрализации: что предлагают кандидаты в президенты

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      Децентрализация в Украине
      Децентрализация в Украине / Иллюстративное фото

      С тех пор, как Украина запустила процесс децентрализации, уже есть 800 общин из 1360 запроектированных. Благодаря реформе произошло значительное увеличение бюджетных ресурсов, отремонтировано множество школ и клубов, освещены дороги. Даже в сельской местности внедряют системы видеонаблюдения и собственную квазимуниципальную стражу.

      Что же будет с децентрализацией после президентских выборов? Частично ответ есть в программах кандидатов.

      В чем заключается суть реформы децентрализации?

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      Комплекс мер по реформе децентрализации власти в Украине стартовал еще в 2014 году. А уже в 2015 Верховная Рада приняла закон "О добровольном объединении территориальных общин".

      Реформа предусматривает увеличение количества полномочий на местах. Для этого соседние городские, поселковые и сельские советы могут объединяться в одну общину, которая имеет общий орган местного самоуправления.

      Вследствие принятия изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы объединённые территориальные общины получают бюджетные полномочия на местах. Таким образом деньги, которые аккумулирует село, город или район, не идут в Киев, а остаются на местах, поэтому небольшие украинские города и села начали использовать больше денег на свои нужды.

      децентралізація
      Достижения реформы децентрализации за три года

      Что будет с реформой после выборов?

      Об этом можно частично узнать из предвыборных программ кандидатов, рассказал на пресс-конференции директор по науке и развитию Института гражданского общества Анатолий Ткачук.

      "Нельзя сказать, что каждая из этих программ является уникальным образцом творчества, но надо говорить объективно. Мы создали базовые единицы и начали сшивать государство вертикально. То есть если раньше от государства деньги шли в территории через области, то теперь напрямую мы имеем примерно полторы тысячи бюджетов. Мы имеем сейчас горизонтальные связи между общинами через создание закона о сотрудничестве. Таким образом мы сшиваем государство", – считает эксперт.

      После выборов, по его словам, Украина может оказаться в ситуации, когда все достижения начнут "откатываться" назад.

      Сегодня 70% украинского населения и 40% украинской территории – это децентрализованная демократическая не иерархическая Украина. Если сейчас снова возвращать иерархию и забирание ресурсов, это может иметь плохие последствия для всех,
      – уверен Ткачук.

      Какие предложения по реформе у Порошенко?

      "Если мы читаем программу Порошенко, там есть и о децентрализации, и о региональном развитии. Немного, но есть. Однако главное даже то, что делалось и что озвучивалось. Я лично готовил проекты закона о возможной децентрализацию еще с 1993 года, и только в 2014 этот процесс пошел. Правительство согласилось разделить единую публичную власть в пользу местного самоуправления. 51,8% всех публичных средств сегодня – это местное самоуправление", – говорит Анатолий Ткачук.

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      Отметим, что во время своих дебатов на НСК "Олимпийском" Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию в случае его переизбрания президентом.

      Так, он собирается ликвидировать глав госадминистраций, что является следующим шагом децентрализации. Вместо них будут префекты, в чьих руках будут сосредоточены контрольные функции. А вот исполнительная власть будет в руках граждан.

      Кто такие префекты? Институт префектов в Украине должен появиться после ликвидации местных госадминистраций и введения соответствующих изменений в Конституцию Украины. Префект – госслужащий, местный орган исполнительной власти, который должен надзирать за конституционностью решений органов местного самоуправления. Префектов будут отбирать по результатам открытого конкурса, а назначать и увольнять их сможет президент по представлению правительства.

      Какие предложения по реформе у Зеленского?

      "Что касается регионального развития, у Зеленского есть часть в программе, которую стоит почитать внимательно: “Для равного развития регионов мы перестанем концентрировать центральные органы власти в Киеве”. Оказывается, что разница в развитии регионов определяется концентрацией центральных органов власти в Киеве? Не бывает такого. Разная структура природы, разная структура экономики, разная структура экспорта или импорта", – отмечает Анатолий Ткачук.

      Кроме того, в программе кандидата указано следующее: "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Это поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах".

      То есть мы переводим какой-то орган в регионы и из этого органа, глядя через окно, поднимется благоустройство в регионах и люди будут иметь возможность трудоустройства? Если такое записано как образ, то я с ужасом думаю, как будет пересмотрена вся региональная политика в Украине,
      – добавляет эксперт.

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      Теги: Новости Украины Порошенко и Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Реформы Децентрализация
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