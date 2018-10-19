Децентрализация и коррупция: как политики используют реформу для собственного обогащения

Создание объединенных территориальных общин в рамках реформы децентрализации – один из важных элементов воплощения европейских демократических принципов и стандартов. Но создание ОТГ и выборы в них уже на старте выявили серьезные проблемы.

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С какими трудностями столкнулись эксперты и наблюдатели – в материале 24 канала.

Подкуп и коррупция

Во-первых, выборы в ОТГ состоялись лишь частично. А прежний состав ЦИК заблокировал выборы в более чем ста ОТГ, которые были запланированы на октябрь 2018 года.

Во-вторых, выборы ОТГ, которые состоялись 29 апреля 2018 года, по мнению Комитета избирателей Украины, стали наиболее грязной кампанией. По словам главы КИУ Алексея Кошеля, партии и кандидаты установили "рекорд" по количеству и масштабам подкупа избирателей. В частности, наблюдателям КИУ поступила информация о 25 фактах подкупа (реальная цифра могла быть значительно больше), правоохранители открыли уголовные производства в 5 областях. Это при том, что выборы проходили только в 40 ОТГ.



Как и на выборах в Верховную Раду, так и во время избрания ОТГ политики засевают гречкой

В-третьих, говорит Кошель, полный беспорядок в работе ряда избирательных комиссий, препятствование работе наблюдателей, нарушение тайны голосования, конфликтные ситуации и тому подобное. Также в Харьковской и Днепропетровской областях были зафиксированы факты вмешательства админресурса.

Конфликт интересов советов и глав ОТГ

Тотальный подкуп и фальсификации на выборах нашли прямое отражение не только в составе ОТГ. Из-за меньшегой контроля и внимания к выборам со стороны центральной власти и международных наблюдателей, а также недостатков законодательства некоторые ОТГ фактически монополизировали отдельные политические силы.

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Это в некоторых ОТГ привело к острому конфликту совета с избранным председателем. Очень показательный пример произошел в селе Сребное на Черниговщине. 29 октября 2017 года Сребнянская ОТГ через час после принятия присяги отстранила законного избранного главу Олега Куделю (за которого проголосовали 57% избирателей). Причина – нарушение конфликта интересов во время его предыдущей каденции. По убеждению самого Кудели, причина такого незаконного решения – то, что в каждом ОТГ кто-то хочет лоббировать личные интересы (это или народный депутат, или сельскохозяйственные предприятия, а Черниговщина – лакомый кусок для аграрных монополистов). Реформа децентрализации предоставила ОТГ широкие полномочия по распоряжению деньгами и земельными ресурсами.



Чтобы получить всю власть, политические силы прибегают к проверенному методу – суду

Большинство депутатских мандатов в Сребнянской ОТГ одержала партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 12 (из 26), 4 – самовыдвиженцы, но члены "БПП", несколько работников бюджетных учреждений. Как отмечает один из местных активистов Владимир Бойко, эти депутаты по стечению обстоятельств – в основном штатные работники местного агрохолдинга и сторонники одной из ведущих партий. Избранный председатель не относится ни к одной общеукраинской политической силе, до избрания занимался малым бизнесом.

Далее, по словам Кудели, начинает действовать коррупционная схема. Чтобы запустить работу ОТГ, незаконно назначенный секретарь подает иск в суд. Нужный судья быстро выносит решение о законном избрании секретаря. Хотя, по закону, назначает секретаря глава ОТГ.

Что касается обжалования решения Кудели, то Сребнянская ОТГ и местный суд сделали все, чтобы затянуть процесс, который длится год. В частности, 6 декабря 2017 года Сребнянский суд открыл решение о незаконном отстранении с занимаемой должности. Секретарь ОТГ, который не имеет на это никакого права, подает апелляцию в Киевский апелляционный административный суд на подсудность дела. Суд без рассмотрения отказывает поселковому совету и возвращает дело обратно. На что поселковый совет подает кассацию в Верховный суд, который дело рассмотрел 18 июля 2018 года и тоже отказал поселковому совету.

Поселковый совет 20 августа подал жалобу в Большую Палату Верховного суда, которая также отказала и вернула дело в суд первой инстанции. Впрочем, поссовет снова подает жалобу в Сребнянский суд на несуществующее постановление суда. Абсурд, но суд его принимает и снова по кругу направляет в Киевский апелляционный административный суд...

Выводы делайте каждый свой. Для этого ли требовался Майдан, чтобы смеялись над людьми, пренебрегали выбором, мнением людей? За такую демократию и справедливость боролись люди? Какое развитие будет в такой стране? Из-за этого мы видим миграцию жителей Украины. Потому что люди отчаялись в правде. А кто борется, того подавляют,

– отмечает Олег Куделя.

Выводы

Во-первых, случай в Сребном – яркий пример рейдерства одной политической силой законного избранного председателя ОТГ. Это может повториться в любой ОТГ и, в конце концов, приведет к профанации реформы децентрализации. Как отмечает Владимир Бойко, видим украинское политиканство, замешанное на бизнес-интересах. Коммунальные вопросы собираются решать с помощью фракционной принадлежности и вертикальных указаний, которые не имеют ничего общего с реальными интересами общин и развитием территорий. Для этого ищут послушных исполнителей. Неудобных убирают.



Местная власть наживается на децентрализации?

Поэтому, по мнению Алексея Кошеля, главным предохранителем от избирательных преступлений должна стать полноценная избирательная реформа с ликвидацией мажоритарной составляющей и полным запретом политической рекламы.

Во-вторых, заметна законодательная нестыковка. Голову ОТГ выбирают на прямых выборах, однако право на его устранение имеет поселковый совет. Причем буквально сразу после обретения им полномочий. Поэтому Верховная Рада, правительство, президент должны инициировать пересмотр законодательства и учесть недостатки, которые были выявлены экспертами и наблюдателями, как во время проведения выборов, так и после того, как ОТГ начали свою работу. Потому что практика показывает, что на местном уровне может произойти узурпация власти политиками, которые в качестве инструментария выбрали ОТГ и суды.

В-третьих, снова встал вопрос эффективности судебной реформы. Особенно, что касается судов и судей первой инстанции, где уровень коррупции до сих пор остается высоким.