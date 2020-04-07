Реформа прокуратуры однозначно будет продолжаться, – Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для окончания реформы органов прокуратуры нет. Поэтому реформирование, начатое ее предшественником Русланом Рябошапкой, будет продолжаться.

О будущем реформ прокуратуры руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова рассказала "Украинской правде".

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Реформа будет однозначно продолжена. Я, когда была депутатом, голосовала за нее, и поэтому не вижу никаких оснований, почему реформа должна бы остановиться,

– заявила Венедиктова.

Она также добавила, что не понимает, почему люди говорят, что реформа может закончиться.

В то же время руководительница Офиса генпрокурора подчеркнула, что придется еще поработать над ошибками, которые допустили до нее.

В частности, по словам Венедиктовой, из-за экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака, до сих пор не уволили примерно сотню прокуроров. Волна тестирования прокуроров завершилась 5 марта.

Но кадровые комиссии до сих пор не закрыли протоколы. А по этим протоколам я увольняю прокуроров, которые не подавались на аттестацию или не прошли тесты,

– отметила генпрокурор.

Трепак был главой кадровой комиссии до 30 марта. Венедиктова утверждает, что с 5 по 30 марта можно было закрыть все протоколы и сформировать списки на увольнение. И добавляет, что некоторые нардепы считают, что из прокуратуры необоснованно ушли профессионалы.

"Но реализовать идею депутатов об апелляционных комиссиях невозможно. Потому что их можно создавать только в отношении работающих в системе прокуроров", – объясняет руководительница ведомства.

Ведь тех прокуроров уже уволили.

Обратите внимание! По словам экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака, новое руководство Офиса генпрокурора рассматривает идею создания апелляционной комиссии для пересмотра решения об увольнении неаттестованных прокуроров.

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