18:52
7 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Реформа прокуратуры однозначно будет продолжаться, – Венедиктова

      - Читати новину українською
      Венедиктова о реформе прокуратуры / news.liga.net

      Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для окончания реформы органов прокуратуры нет. Поэтому реформирование, начатое ее предшественником Русланом Рябошапкой, будет продолжаться.

      О будущем реформ прокуратуры руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова рассказала "Украинской правде".

      Читайте также Венедиктова рассказала о своих отношениях с Портновым

      Реформа будет однозначно продолжена. Я, когда была депутатом, голосовала за нее, и поэтому не вижу никаких оснований, почему реформа должна бы остановиться,
      – заявила Венедиктова.

      Она также добавила, что не понимает, почему люди говорят, что реформа может закончиться.

      В то же время руководительница Офиса генпрокурора подчеркнула, что придется еще поработать над ошибками, которые допустили до нее.

      В частности, по словам Венедиктовой, из-за экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака, до сих пор не уволили примерно сотню прокуроров. Волна тестирования прокуроров завершилась 5 марта.

      Но кадровые комиссии до сих пор не закрыли протоколы. А по этим протоколам я увольняю прокуроров, которые не подавались на аттестацию или не прошли тесты,
      – отметила генпрокурор.

      Трепак был главой кадровой комиссии до 30 марта. Венедиктова утверждает, что с 5 по 30 марта можно было закрыть все протоколы и сформировать списки на увольнение. И добавляет, что некоторые нардепы считают, что из прокуратуры необоснованно ушли профессионалы.

      "Но реализовать идею депутатов об апелляционных комиссиях невозможно. Потому что их можно создавать только в отношении работающих в системе прокуроров", – объясняет руководительница ведомства.

      Ведь тех прокуроров уже уволили.

      Обратите внимание! По словам экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака, новое руководство Офиса генпрокурора рассматривает идею создания апелляционной комиссии для пересмотра решения об увольнении неаттестованных прокуроров.

      Что было раньше

      • 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Под руководством Руслана Рябошапки началась реформа прокуратуры.
      • Рада 5 марта выразила недоверие и уволила с должности генерального прокурора Руслана Рябошапку.
      • А 17 марта парламент поддержал представление президента о назначении Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Виктор Трепак Ирина Венедиктова
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:06 Коронавирус в Испании: после 4-дневного спада количество смертей снова выросло
      Здорове життя 75307
      сегодня , 16:14 У Бориса Джонсона нет пневмонии, – представитель премьера Великобритании
      Новини світу 13677
      сегодня , 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      Здорове життя 45904
      сегодня , 16:20 Цены на продукты: что подорожало и виноват ли карантин
      Новини України 4282
      сегодня , 12:51 Кто такой Чарльз Либер и почему его связывают с созданием коронавируса в Китае
      Новини світу 16374
      сегодня , 15:58 Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео
      Новини України 18074
      сегодня , 16:43 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
      Новини України 394896
      сегодня , 16:39 В Одессе патрульные повалили на землю владельца киоска с кофе: что говорят в полиции
      Новини України 6366
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 18:52 Что не так с усилением карантина: объяснение правозащитников
      Євгенія Мазур
      сегодня , 17:05 О карантине и иллюзии безопасности: как я понимаю действия власти
      Зоя Казанжи
      Залиште відгук