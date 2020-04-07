Реформа прокуратури однозначно буде продовжуватись, – Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що підстав для закінчення реформи органів прокуратури немає. Тому реформування, розпочате її попередником Русланом Рябошапкою, триватиме.

Про майбутнє реформ прокуратури очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова розповіла "Українській правді".

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Реформа буде однозначно продовжена. Я, коли була депутаткою, голосувала за неї, і тому не бачу жодних підстав, чому б реформа мала зупинитись,

– заявила Венедіктова.

Вона також додала, що не розуміє, чому люди говорять, що реформа може закінчитися.

Водночас очільниця Офісу генпрокурора наголосила, що доведеться ще попрацювати над помилками, які допустили до неї.

Зокрема, за словами Венедіктової, через ексзаступника генпрокурора Віктора Трепака, досі не звільнили приблизно сотню прокурорів. Хвиля тестування прокурорів завершилася 5 березня.

Але кадрові комісії досі не закрили протоколи. А за цими протоколами я звільняю прокурорів, які не подавались на атестацію або не пройшли тести,

– зазначила генпрокурора.

Трепак був головою кадрової комісії до 30 березня. Венедіктова переконує, що з 5 до 30 березня можна було закрити всі протоколи та сформувати списки на звільнення. Та додає, що деякі нардепи вважають, що із прокуратури необгрунтовано пішли професіонали.

"Але реалізувати ідею депутатів щодо апеляційних комісій неможливо. Бо їх можна створювати лише щодо працюючих в системі прокурорів", – пояснює очільниця відомства.

Адже тих прокурорів вже звільнили.

Зверніть увагу! За словами ексзаступника генпрокурора Віктора Трепака, нове керівництво Офісу генпрокурора розглядає ідею створення апеляційної комісії для перегляду рішення щодо звільнення неатестованих прокурорів.

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