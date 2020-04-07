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      Венедіктова розповіла про свої стосунки з Портновим

      - Читать новость на русском
      Ірина Венедіктова / Українська правда

      Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала ситуацію про те, що її поєднує з колишнім заступником голови Адміністрації президента часів Януковича Андрієм Портновим.

      На питання журналістів УП під час інтерв'ю Ірина Венедіктова так і не дала чіткої відповіді на свої стосунки з Андрієм Портновим.

      "Я справді розмовляла з Андрієм Володимировичем. Від нього дуже багато до нас заяв було і в ДБР, і зараз вже звернення сюди приходять [в Офіс генерального прокурора, – прим. 24 каналу]. Враховуючи те, що він медійно потужна людина, в нього дуже багато людей, які підтримують його ідеї", – розповіла Ірина Венедіктова.

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      При цьому вона зізналася, що "на багатьох речах я з ним стою протилежно". Серед них і справа прокурора Олександра Божка, який отримує погрози зі сторони Портнова. При цьому журналісти вказують, що Портнов почав погрожувати прокурорам, які вели його справи, одразу після повернення в Україну.

      Хто такий Андрій Портнов? Це колишній нардеп та член команди експрезидента Віктора Януковича. В Україні проти нього існували кримінальні провадження за державну зраду. Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року.

      Інша справа порушена через крадіжку – розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

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      "Ця ситуація дуже наглядна і дуже наочно демонструє неспроможність такої інституції, як прокуратура, захистити свого члена. Всі ці прокурорські органи в нас функціонують, але коли проходять речі, які дискредитують прокурорів, щось я прокурорського середовища не бачу. Але я буду відстоювати прокурорів і захищати їхні права", – запевнила Ірина Венедіктова.

      Щодо покарання Портнову за таку поведінку, то генпрокурорка попросила зачекати.

      "Тут у питанні адекватності покарання треба виходити з того, на що ми вийдемо: злочин – не злочин, порушення професійної етики чи просто людської моралі", – заявила Ірина Венедіктова.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Андрій Портнов
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