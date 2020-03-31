Тварино, зажену тебе в колонію, – Портнов погрожував прокурору Божку

Ексзаступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов, 30 березня, знову погрожував співробітнику Офісу генерального прокурора Олександрові Божку.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", яке отримало скріншот листування. Журналісти вказують, що Портнов почав погрожувати прокурорам, які вели його справи, одразу після повернення в Україну.

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Тварино, речі збирай потихеньку. Зажену тебе в колонію. Живи і оглядайся, –

мовиться у надісланому повідомленні Портнова.



Погрози Портнова прокурору Божку / Скріншот "Слідства.Інфо"

Що відомо про погрози Портнова українським прокурорам

Навесні цього року Божко отримав повідомлення з погрозою перетворити його на "шматок лайна". Журналісти зазначили, що неодноразово брали коментарі в Андрія Портнова за номером, з якого надсилали погрози.

Правоохоронні органи поки мовчать, як і нова генпрокурорка Ірина Венидиктова, до якої Божко нещодавно звернувся за допомогою.

Водночас кваліфаційна комісія адвокатів взагалі не побачила у діях Портнова "ознак дисциплінарного проступку" за погрози прокурору.

Раніше Портнов Андрій Портнов також погрожував ексглаві управління спецрозслідувань ГПУ Сергію Горбатюку. Саме ця структура розслідувала події Революції Гідності та діяльність колишніх соратників Януковича.

Хто такий Андрій Портнов? Це колишній нардеп та член команди експрезидента Віктора Януковича. В Україні проти нього існували кримінальні провадження за державну зраду. Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року.



Інша справа порушена через крадіжку – розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

Також Портнов відомий своїми скандальними висловлюваннями на адресу журналістів. У серпні 2019 року він вибухнув образливими словами у бік журналістів через те, що видання "Новое время" опублікувало лист ГПУ до Канади із закликом зняти з Портнова санкції.

Він кілька разів назвав видання "помийним", а головного редактора "тупим". Буквально за тиждень раніше Портнов вже називав помийними ямами видання "Новое Время", "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал".