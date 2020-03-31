Животное, загоню тебя в колонию, – Портнов угрожал прокурору Божко

Экс-замглавы главы администрации Януковича Андрей Портнов, 30 марта, снова угрожал сотруднику Офиса генерального прокурора Александру Божку.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо", которое получило скриншот переписки. Журналисты указывают, что Портнов начал угрожать прокурорам, которые вели его дела, сразу после возвращения в Украину.

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Животное, вещи собирай потихоньку. Загоню тебя в колонию. Живи и оглядывайся,

– говорится в отправленном сообщении Портнова.



Угрозы Портнова прокурору Божко / Скриншот "Следствия.Инфо"

Что известно об угрозах Портнова украинским прокурорам

Весной этого года Божко получил сообщение с угрозой превратить его в "кусок дерьма". Журналисты отметили, что неоднократно брали комментарии у Андрея Портнова по номеру, с которого присылали угрозы.

Правоохранительные органы пока молчат, как и новая генпрокурор Ирина Венидиктова, к которой Божко недавно обратился за помощью.

Одновременно кваліфаційна комиссия адвокатов вообще не увидела в действиях Портнова "признаков дисциплинарного проступка" за угрозы прокурору.

Ранее Портнов Андрей Портнов также угрожал экс-главе управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку. Именно эта структура расследовала события Революции Достоинства и деятельность бывших соратников Януковича.

Кто такой Андрей Портнов?

Это бывший нардеп и член команды экс-президента Виктора Януковича. В Украине против него существовали уголовные производства за государственную измену. Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане 2014 года.



Другое дело возбуждено из-за кражи-растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из списка, когда он выиграл по судебному делу "Портнов против Совета ЕС".

Также Портнов известен своими скандальными высказываниями в адрес журналистов. В августе 2019 года он разразился оскорбительными словами в сторону журналистов за то, что издание "Новое время" опубликовало письмо ГПУ Канаде с призывом снять с Портнова санкции.

Он несколько раз назвал издание "помойным", а главного редактора "тупым". Буквально за неделю раньше Портнов уже называл помойными ямами издание "Новое Время", "Громадське", "Радио Свобода" и "24 канал".