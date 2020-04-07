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      Венедиктова рассказала о своих отношениях с Портновым

      - Читати новину українською
      Ирина Венедиктова / Украинская правда

      Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала ситуацию о том, что ее объединяет с бывшим заместителем главы Администрации президента времен Януковича Андреем Портновым.

      На вопрос журналистов УП во время интервью Ирина Венедиктова так и не дала четкого ответа о своих отношениях с Андреем Портновым.

      "Я действительно разговаривала с Андреем Владимировичем. От него очень много к нам заявлений было и в ГБР, и сейчас уже обращения сюда приходят [в Офис генерального прокурора, – прим. 24 канала]. Учитывая то, что он медийно мощный человек, у него очень много людей, которые поддерживают его идеи", – рассказала Ирина Венедиктова.

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      При этом она призналась, что "на многих вещах я с ним стою противоположно". Среди них и дело прокурора Александра Божко, который получает угрозы со стороны Портнова. При этом журналисты указывают, что Портнов начал угрожать прокурорам, которые вели его дела, сразу после возвращения в Украину.

      Кто такой Андрей Портнов?
      Это бывший нардеп и член команды экс-президента Виктора Януковича. В Украине против него существовали уголовные производства за государственную измену. Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане 2014 года.

      Другое дело возбуждено из-за кражи – растрату имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его удалили из списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".

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      "Эта ситуация очень наглядная и очень наглядно демонстрирует неспособность такого института, как прокуратура, защитить своего члена. Все эти прокурорские органы у нас работают, но когда проходят вещи, которые дискредитируют прокуроров, что-то я прокурорской среды не вижу. Но я буду отстаивать прокуроров и защищать их права", – заверила Ирина Венедиктова.

      Что касается наказания Портнова за такое поведение, то генпрокурор попросила подождать.

      "Здесь в вопросе адекватности наказания надо исходить из того, на что мы выйдем: преступление – не преступление, нарушение профессиональной этики или просто человеческой морали", – заявила Ирина Венедиктова.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости политики Новости Украины Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Андрей Портнов
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