Реформа у пограничников: как она проходит и на какой стадии находится

В пограничных отрядах разворачивают оперативно-розыскные подразделения, а Госпогранслужба активно их укомплектовывает. Только на этой неделе аттестационная комиссия согласовала назначение 25 заместителей начальников таких отрядов.

Оперативно-розыскная деятельность – одна из основных функций деятельности пограничного ведомства, отмечает Госпогранслужба.

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От начала 2019 года благодаря работе оперативно-розыскных подразделений ГНСУ удалось достичь значительных результатов. В частности, было выявлено и учтено в ЕРДР почти 1 тысячу 300 уголовных правонарушений и установлено 418 лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Что известно о реформе ГНСУ?

В ноябре Верховная Рада Украины приняла изменения к закону об оперативно-розыскной деятельности. Они дали возможность создавать оперативно-розыскные подразделения в пограничных отрядах.



После был разработан штат главных оперативно-розыскных отделов пограничных отрядов, которые уже до конца года начнут свою работу. Сейчас идет подбор и назначение руководства и оперативного состава.