Реформа у прикордонників: як вона проходить і на якій стадії перебуває

У прикордонних загонах розгортають оперативно-розшукові підрозділи, а Держприкордонслужба активно їх укомплектовує. Лише цього тижня атестаційна комісія погодила призначення 25 заступників начальників таких загонів.

Оперативно-розшукова діяльність – одна з основних функцій діяльності прикордонного відомства, наголошує Держприкордонслужба.

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Від початку 2019 року завдяки роботі оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ вдалося досягти значних результатів. Зокрема, було виявлено та обліковано в ЄРДР майже 1 тисячу 300 кримінальних правопорушень та встановлено 418 осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

Що відомо про реформу ДПСУ?У листопаді Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про оперативно-розшукову діяльність. Вони дали можливість створювати оперативно-розшукові підрозділи в прикордонних загонах.



Опісля був розроблений штат головних оперативно-розшукових відділів прикордонних загонів, які вже до кінця року розпочнуть свою роботу. Наразі триває підбір та призначення керівництва і оперативного складу.