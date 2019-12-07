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      Реформа у прикордонників: як вона проходить і на якій стадії перебуває

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      У Держприкордонслужбі укомплектовують оперативно-розшукові загони / ua.news

      У прикордонних загонах розгортають оперативно-розшукові підрозділи, а Держприкордонслужба активно їх укомплектовує. Лише цього тижня атестаційна комісія погодила призначення 25 заступників начальників таких загонів.

      Оперативно-розшукова діяльність – одна з основних функцій діяльності прикордонного відомства, наголошує Держприкордонслужба.

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      Від початку 2019 року завдяки роботі оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ вдалося досягти значних результатів. Зокрема, було виявлено та обліковано в ЄРДР майже 1 тисячу 300 кримінальних правопорушень та встановлено 418 осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

      Що відомо про реформу ДПСУ?У листопаді Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про оперативно-розшукову діяльність. Вони дали можливість створювати оперативно-розшукові підрозділи в прикордонних загонах.

      Опісля був розроблений штат головних оперативно-розшукових відділів прикордонних загонів, які вже до кінця року розпочнуть свою роботу. Наразі триває підбір та призначення керівництва і оперативного складу.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Держприкордонслужба Реформи
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