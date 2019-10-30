Рада ухвалила закон про облаштування держкордону: про що він

Верховна Рада підтримала проєкт закону щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону. Мовиться про законопроєкт №0905.

Зауважимо, що документ ще у 2017 році подав тодішній прем’єр Володимир Гройсман, однак проголосували за нього вже депутати Ради IX скликання. "За" проголосували 288 народних обранців.

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Як мовиться у пояснювальній записці, проєкт закону №0905, зокрема, визначає розміри земельних ділянок, які надають органам прикордонної служби. На цих ділянках вони мають побудувати та утримувати:

– інженерно-технічні споруди,

– огорожі,

– прикордонні знаки,

– прикордонні просіки,

– комунікації;

Також мовиться й про інші об’єкти прикордонної інфраструктури, завширшки 30 – 50 метрів уздовж усієї лінії державного кордону.

Водночас цей законопроєкт звільняє прикордонників від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Відповідні зміни внесено до Земельного кодексу, Водного кодексу, Закону України "Про державний кордон України".

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель.

Крім того, він сприяє забезпечення нацбезпеки та оборони, виконанню Держприкордонслужбою завдань з охорони та захисту державного кордону. Тому його ухвалення закону значно підвищує захищеність державного кордону та ефективність його охорони.

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Автору цього законопроєкту наголошують, що його мета – створення належних умов для інженерно-технічного облаштування державного кордону України із суміжними державами, передусім з Росії. Крім того, автори підкреслюють, що інженерне облаштування кордону – одне з головних завдань Державної прикордонної служби.

Закон має набути чинності з 1 січня 2020 року.