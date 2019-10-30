Рада приняла закон об обустройстве госграницы: о чем он

Верховная Рада поддержала проект закона по обеспечению инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы. Речь идет о законопроекте №0905.

Заметим, что документ еще в 2017 году подал тогдашний премьер Владимир Гройсман, однако проголосовали за него уже депутаты Рады IX созыва. "За" проголосовали 288 народных избранников.

Обратите внимание! "Стена" на границе Украины с Россией: какую бешеную сумму потратили на проект

Как говорится в пояснительной записке, проект закона №0905, в частности, определяет размеры земельных участков, которые предоставляют органам пограничной службы. На этих участках они должны построить и содержать:

– инженерно-технические сооружения,

– ограждения,

– пограничные знаки,

– пограничные просеки,

– коммуникации;

Также говорится и о других объектах пограничной инфраструктуры, шириной 30-50 метров вдоль всей линии государственной границы.

В то же время этот законопроект освобождает пограничников от возмещения ущерба сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс, Водный кодекс, Закон Украины "О государственной границе Украины".

Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства включают потери сельскохозяйственных угодий, лесных земель и кустарников, а также потери, причиненные ограничением в землепользовании и ухудшением качества земель.

Кроме того, он способствует обеспечению нацбезопасности и обороны, выполнению Госпогранслужбой задач охраны и защиты государственной границы. Поэтому его принятие закона значительно повышает защищенность государственной границы и эффективность его охраны.

Интересно! Стена на границе между Украиной и Россией: в Сумской области не строят укрепления

Авторы этого законопроекта отмечают, что его цель – создание надлежащих условий для инженерно-технического обустройства государственной границы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Россией. Кроме того, авторы подчеркивают, что инженерное обустройство границы – одна из главных задач Государственной пограничной службы.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.