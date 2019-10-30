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      Рада приняла закон об обустройстве госграницы: о чем он

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      Рада поддержала законопроект об обустройстве государственной границы
      Рада поддержала законопроект об обустройстве государственной границы / 24 канал

      Верховная Рада поддержала проект закона по обеспечению инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы. Речь идет о законопроекте №0905.

      Заметим, что документ еще в 2017 году подал тогдашний премьер Владимир Гройсман, однако проголосовали за него уже депутаты Рады IX созыва. "За" проголосовали 288 народных избранников.

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      Как говорится в пояснительной записке, проект закона №0905, в частности, определяет размеры земельных участков, которые предоставляют органам пограничной службы. На этих участках они должны построить и содержать:

      – инженерно-технические сооружения,

      – ограждения,

      – пограничные знаки,

      – пограничные просеки,

      – коммуникации;

      Также говорится и о других объектах пограничной инфраструктуры, шириной 30-50 метров вдоль всей линии государственной границы.

      В то же время этот законопроект освобождает пограничников от возмещения ущерба сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс, Водный кодекс, Закон Украины "О государственной границе Украины".

      Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства включают потери сельскохозяйственных угодий, лесных земель и кустарников, а также потери, причиненные ограничением в землепользовании и ухудшением качества земель.

      Кроме того, он способствует обеспечению нацбезопасности и обороны, выполнению Госпогранслужбой задач охраны и защиты государственной границы. Поэтому его принятие закона значительно повышает защищенность государственной границы и эффективность его охраны.

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      Авторы этого законопроекта отмечают, что его цель – создание надлежащих условий для инженерно-технического обустройства государственной границы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Россией. Кроме того, авторы подчеркивают, что инженерное обустройство границы – одна из главных задач Государственной пограничной службы.

      Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Законодательство Верховная Рада Госпогранслужба
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