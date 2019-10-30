Рада приняла закон об обустройстве госграницы: о чем он
Верховная Рада поддержала проект закона по обеспечению инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы. Речь идет о законопроекте №0905.
Заметим, что документ еще в 2017 году подал тогдашний премьер Владимир Гройсман, однако проголосовали за него уже депутаты Рады IX созыва. "За" проголосовали 288 народных избранников.
Обратите внимание! "Стена" на границе Украины с Россией: какую бешеную сумму потратили на проект
Как говорится в пояснительной записке, проект закона №0905, в частности, определяет размеры земельных участков, которые предоставляют органам пограничной службы. На этих участках они должны построить и содержать:
– инженерно-технические сооружения,
– ограждения,
– пограничные знаки,
– пограничные просеки,
– коммуникации;
Также говорится и о других объектах пограничной инфраструктуры, шириной 30-50 метров вдоль всей линии государственной границы.
В то же время этот законопроект освобождает пограничников от возмещения ущерба сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс, Водный кодекс, Закон Украины "О государственной границе Украины".
Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства включают потери сельскохозяйственных угодий, лесных земель и кустарников, а также потери, причиненные ограничением в землепользовании и ухудшением качества земель.
Кроме того, он способствует обеспечению нацбезопасности и обороны, выполнению Госпогранслужбой задач охраны и защиты государственной границы. Поэтому его принятие закона значительно повышает защищенность государственной границы и эффективность его охраны.
Интересно! Стена на границе между Украиной и Россией: в Сумской области не строят укрепления
Авторы этого законопроекта отмечают, что его цель – создание надлежащих условий для инженерно-технического обустройства государственной границы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Россией. Кроме того, авторы подчеркивают, что инженерное обустройство границы – одна из главных задач Государственной пограничной службы.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.