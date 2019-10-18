Стена на границе между Украиной и Россией: в Сумской области не строят укрепления

В 2014 году Кабмин под руководством Арсения Яценюка инициировал проект по обустройству украинской госграницы с Россией. Его должны реализовать до 2020 года, Однако пока, как сообщил новый председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, работы не ведутся в Сумской области.

Об этом он рассказал в программе "Голобородько" на 24 канале. Он отметил, что обустройство "стены" почти завершено в пределах Харьковской области.

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Также работы продолжаются в пределах Черниговской и Луганской областях. Зато в Сумской области укрепления не строят, добавил Дейнеко.

Почему-то совсем не осуществляются работы в пределах Сумской области, которая достаточно активна в вопросе противоправной деятельности на государственной границе. Ну, у меня будет командировка вскоре на участок Сумского пограничного отряда. Я хочу лично посмотреть, почему было принято решение пока не проводить работы там,

– заявил Сергей Дейнеко.



В каких областях Украина граничит с Россией

Он подчеркнул, что стремится изменить формат этого инженерного обустройства. В том числе больше применяли именно технические средства охраны, чтобы минимизировать человеческий фактор.

Чтобы мы не зависели от возможно коррумпированного пограничника, который увидит или не увидит, что происходят нарушения или попытки нарушения государственной границы,

– сказал Дейнеко.