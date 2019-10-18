Не хватает солдат, зато вдоволь генералов, – Дейнеко о ситуации в пограничной службе
Реформы дошли и до Госпогранслужбы. Напомним, что ранее чрезвычайно важное звено в охране украинской границы ассоциировалось с коррупцией и контрабандой. Произошли ли позитивные изменения в ведомстве – рассказал в эксклюзивном интервью новый глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
Какие изменения произошли в ГПСУ?
Как сказал Дейнеко в программе "Голобородько" на 24 канале, в администрации ГПСУ провели организационно-штатные изменения. Однако это не имеет весомых негативных последствий.
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Он пояснил, что ранее в составе штаба было 6 департаментов, зато сейчас их количество увеличилось до 15.
Каждая должность руководителя департамента – это должность генерала-лейтенанта. Поэтому возникает дисбаланс, когда физически некому выходить на охрану государственной границы, ведь не хватает солдат, зато вдоволь генералов. По моему мнению, такого не должно быть,
– заявил Дейнеко.
Новый глава Госпогранслужбы отметил, что реформирование ГПСУ нужно осуществлять сверху вниз. В высших ступенях они уже "навели порядок, и теперь перешли на другое звено". Поэтому сейчас происходит реформирование регионального управления.
Чем занимается ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины является правоохранительным органом государственного назначение, и основная наша задача – охрана и оборона государственной границы, создание условий для комфортного пересечения границы в пунктах пропуска и на линии разграничения.
Чем занимается ГПСУ
Он подчеркнул, что стремятся привести Госпогранслужбу к европейским аналогам. Например, в Польше трехуровневая система управления – подразделения, которые непосредственно охраняют границу, потом пограничный отряд и администрация, которая расположена в Варшаве. Похожая структура в США. то есть там нет никаких региональных руководителей.
Что известно о Сергее Дейнеко?
В июне 2019 году он стал руководителем Государственной пограничной службы по приказу Владимира Зеленского. До этого он занимал должность заместителя директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины. А до июня 2014 года командовал Луганским пограничным отрядом и героически защищал его.
Новый глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко